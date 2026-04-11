«Έχω κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω» - Aγνώριστος ο παλαίμαχος άσος στον πιο μεγάλο αγώνα του - iefimerida.gr

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ιβάν Κλάσνιτς, ο οποίος έχει υποβληθεί σε τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από ανησυχία για την υγεία του.
Ο 46χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα μετά από μόλυνση από ιό. Ο Κλάσνιτς είχε υψηλό πυρετό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί προληπτικά λόγω του ιατρικού του ιστορικού.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο