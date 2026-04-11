Πήρε το καταλανικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ (4-1) και «αγκάλιασε» τον τίτλο η Μπαρτσελόνα - iefimerida.gr

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα (χθες έκοψε δύο βαθμούς στη Ρεάλ Μαδρίτης) και «κλείδωσε» επί της ουσίας τον τίτλο στη La Liga.

Πλέον, θα ετοιμαστεί για το «do or die» ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (14/4) στο «Μετροπολιτάνο».

Σκοράροντας δύο φορές με τον Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος από ισάριθμες ασίστ του Γιαμάλ, η ομάδα του Χάνσι Φλικ πήρε αυτό που ήθελε με το εμφατκό 4-1 επί της Εσπανιόλ, αν και αγχώθηκε στο δεύτερο μέρος μέχρι να σκοράρει ο Γιαμάλ στο 87'.

Ξέφυγε με +9 από τη «βασίλισσα», ενώ απομένουν ακόμη 8 αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν κι όπως γίνεται αντιληπτό θα πρέπει ν' αυτοκτονήσει για να μην κάνει το back to back στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι «μπλαουγκράνα», πια, θα προετοιμαστούν για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League με την Ατλέτικο, όπου θα επιδιώξουν να κάνουν μια ακόμη μεγάλη ανατροπή μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα με 0-2!

Η Έλτσε δείχνει αποφασισμένη να παλέψει με «νύχια και δόντια» για την παραμονή της στη La Liga. Στον πρώτο από τους οκτώ «τελικούς» που έχει να δώσει πήρε... άριστα, καθώς νίκησε με 1-0 τη Βαλένθια και προσωρινά βρέθηκε εκτός της ζώνης υποβιβασμού. Η Σεβίλλη, πλέον, έπεσε... 18η και η αποψινή αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι καθοριστική.

Ο Λούκας Μπογέ, νωρίτερα, στο έβδομο λεπτό των καθυστρήσεων πήρε την «μπουκιά από το στόμα» της Σοσιεδάδ, χαρίζοντας έναν «χρυσό» βαθμό στην Αλαβές (3-3) στην προσπάθεια που κάνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

