 Άγιαξ - Ολυμπιακός (1-2): Live η κρίσιμη μάχη των «ερυθρολεύκων» στο Champions League - iefimerida.gr
Άγιαξ - Ολυμπιακός (1-2): Live η κρίσιμη μάχη των «ερυθρολεύκων» στο Champions League

Ολυμπιακός / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ, στον πιο κρίσιμο αγώνα του στο Champions League.

O Άγιαξ θα υποδεχτεί στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα στην παρούσα φάση, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, που θα αγωνιστούν για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για συνέχεια στη διοργάνωση.

Με μόνο ένα παιχνίδι να απομένει, το διακύβευμα είναι σαφές: ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, ενώ οι φιλοξενούμενοι μπορούν να εδραιώσουν ή ακόμα και να βελτιώσουν τη θέση τους ενόψει του επόμενου γύρου.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ:

