Αγγλία-Γκάνα 0-0, Μουντιάλ 2026: «Λιοντάρια» που... δε δάγκωσαν [βίντεο] - iefimerida.gr

Η... γρανιτένια άμυνα της Γκάνας εγκλώβισε την Αγγλία, κρατώντας τη στο 0-0 για τη 2η αγωνιστική του Group L για το Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες που είχαν πάρει το τρίποντο στην 1η αγωνιστική, κονταροχτυπήθηκαν στη Βοστώνη, με την Γκάνα να παίρνει τελικά αυτό που θέλει.

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Οι Αφρικανοί έστησαν... μπλόκο και κράτησαν το μηδέν, με τους Άγγλους να χάνουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 87', αλλά ο Ο'Ράιλι βρήκε το δοκάρι με την κεφαλιά και στην επαναφορά ο Κέιν αστόχησε απελπιστικά.

Ημίχρονο στο... μηδέν για Αγγλία και Γκάνα

Το παιχνίδι είχε ένα μοτίβο σε όλο το πρώτο μέρος. Η Γκάνα προσπάθησε με διπλή ζώνη άμυνας να περιορίσει την Αγγλία, η οποία κυρίως με τις πλαγιοκοπήσεις του Μαντουέκε προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήγμα.

Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικό, παρά την κυριαρχία της και την κατοχή της μπάλας.

Ένα σουτ του Μπέλιγκχαμ στο 34' βρήκε πάνω στα σώματα, ενώ λίγο αργότερα, στο 37' μια κεφαλιά του Ράις πέρασε ψηλά.

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Φυσικά, η Γκάνα δεν είχε λόγο να αλλάξει τίποτα στο γήπεδο, μιας και οι Άγγλοι δεν έδειχναν πως μπορούν να βρουν τρόπο να διασπάσουν αυτήν την άμυνα.

Ο Κέιν αστόχησε απελπιστικά και η Αγγλία έκανε την πρώτη της γκέλα στο Μουντιάλ 2026

Ίσα ίσα, οι Αφρικανοί προσπάθησαν να βρουν μια στιγμή στο 47', αλλά ο Μπέλιγκχαμ πρόλαβε τον Σεμ΄νιο και τον σταμάτησε με προβολή.

Ο Τούχελ έψαξε στον πάγκο του τρόπο, αλλάζοντας τα πρόσωπα αλλά η Αγγλία δεν έβρισκε τρόπο να δημιουργήσει. Ο Κέιν απείλησε με ένα μακρινό σουτ στο 69', αλλά η δική του μεγάλη στιγμή χάθηκε στο 87'.

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Μία φάση που ήταν και η καλύτερη στο ματς, αλλά πρώτα ο Ο'Ράιλι με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια, από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Κέιν αστόχησε απελπιστικά.

Οι διαδοχικές στημένες φάσεις των Άγγλων έγιναν το μοναδικό αποκούμπι στο φινάλε, αλλά οι Γκανέζοι με αυτοθυσία έβγαλαν την μπάλα στη γραμμή, στην κεφαλιά του Γκουέι.

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Κόνσα, Γκουέι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Γκόρντον, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Κέιν.

Γκάνα: Ασαρέ, Σενάγια, Ατζετέι, Οπόκου, Μενσά, Παρτέι, Γιρεκνί, Σιμπό, Ινιάκι Γουίλιαμς, Σεμένιο, Αγιού.

Η βαθμολογία του Group L στο Μουντιάλ 2026