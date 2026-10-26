Άγγελος Παπανικολάου: «Συμφωνήσαμε με τον υπουργό για εκλογές της ΕΟΚ σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα» - iefimerida.gr

«Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί είναι κάτι που έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός», δήλωσε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου.

Η σύσκεψη στο υπουργείο Αθλητισμού ολοκληρώθηκε και ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόνισε μεταξύ άλλων πως «η Πολιτεία έχει απόλυτο δίκιο ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην εκλογική διαδικασία, υπό το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο».

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Οι δηλώσεις του νέου προέδρου της ΕΟΚ, Άγγελου Παπανικολάου

«Μόλις τελείωσε η συνάντηση του ΔΣ της ΕΟΚ με τον υπουργό Αθλητισμού και τον γενικό γραμματέα αθλητισμού. Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο που αφορά την κάθαρση στον χώρο του μπάσκετ, γιατί είναι κάτι που μας έχει πληγώσει.

Σίγουρα τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε, όπως έχουμε συμφωνήσει με τον υπουργό, γιατί όπως είπα η Πολιτεία έχει απόλυτο δίκιο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να προχωρήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην εκλογική διαδικασία, υπό το παρόν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διατηρεί μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.

Ενόψει του τρίτου παραθύρου των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο, όπου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο ευρωμπάσκετ γυναικών και το παγκόσμιο των ανδρών. Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί είναι κάτι που έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός και θα προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο».