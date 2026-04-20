Αγάπα με: Οι δύο… διάσημοι τερματοφύλακες που το ερμήνευσαν πριν από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο - iefimerida.gr

Το «Αγάπα με» του Γιάννη Πουλόπουλου είναι το τραγούδι που λατρεύει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Δεν χάνει ευκαιρία να το τραγουδά όταν βρίσκεται σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Πλέον το ερμηνεύει και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Όπως ακριβώς συνέβη μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Το γήπεδο της ΑΕΚ είχε σχεδόν αδειάσει όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Αγάπα με» και βέβαια ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεσπάθωσε «συνοδεύοντας» τον Γιάννη Πουλόπουλο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 25/2/1977, η Minos κυκλοφόρησε τον δίσκο «Αγάπα με» με 12 επιτυχίες του Γιάννη Πουλόπουλου. Μεταξύ αυτών και το ομώνυμο τραγούδι σε μουσική του Ράφαελ Φέρο και του Χούλιο Ιγγλέσιας και στίχους του Πυθαγόρα.

Επρόκειτο για διασκευή του ισπανικού τραγουδιού Abrazame, -σημαίνει «αγκάλιασέ με»- το οποίο συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «El Amor» που κυκλοφόρησε το 1975. Πρόκειται για μια από τις πιο εμβληματικές ερωτικές μπαλάντες παγκοσμίως, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Χούλιο Ιγκλέσιας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που ενδεχομένως αγνοεί ακόμα και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος λατρεύει τόσο το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ελλάδα, το τραγούδι ερμήνευσαν δύο τερματοφύλακες.

Το «Αγάπα με» πριν από την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο

Τόσο ο Χούλιο Ιγκλέσιας, όσο και ο Γιάννης Πουλόπουλος υπήρξαν ποδοσφαιριστές και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας έπαιξε στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και μέχρι την ηλικία των 20 ετών ήταν ο τερματοφύλακας της Real Madrid Castilla, δηλαδή της δεύτερης ομάδας των Μαδριλένων. Το 1963 σταμάτησε το ποδόσφαιρο μετά από ένα σοβαρό τροχαίο, το οποίο του προκάλεσε βλάβη στη σπονδυλική στήλη. Έτσι εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο, στράφηκε στο τραγούδι και μας χάρισε τραγούδια όπως το Abrazame. Αυτό που έφτασε σε στίχους του Πυθαγόρα ως «Αγάπα με», σε έναν άλλο τερματοφύλακα, τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Ο τραγουδιστής με την μελωδική φωνή, υπήρξε για κάποια χρόνια τερματοφύλακας στον Αγιο Ιερόθεο. Ο Γιάννης Πουλόπουλος μιλώντας στον δημοσιογράφο Παύλο Κατώνη για το λεύκωμα με τίτλο «Ο Άγιος που σκορπίζει φοβέρα», είχε πει: «Ξεκίνησα να παίζω εξτρέμ, αλλά μια μέρα με είδε ο Μιχάλης Τάβλας, ο προπονητής της ομάδας και μου λέει… εσύ θα παίξεις τερματοφύλακας. Είχε δει ότι είχα μεγάλα χέρια και μου έκανε ένα τεστ. Μου είπε να σηκώσω τα χέρια στην ανάταση και τότε τα ακροδάχτυλά μου ακούμπησαν τα γκολπόστ που ήταν τετράγωνα. Από τότε έγινα τερματοφύλακας».

Τελικά το τραγούδι κέρδισε τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο, αλλά τα δημιουργήματά του ταξιδεύουν ως τις μέρες μας στα γήπεδα, κάποιες φορές με τη βοήθεια του Μάριο Ηλιόπουλου.