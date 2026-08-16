Η άφιξη του Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ και το «αγαπάω τον ΠΑΟΚ» -«Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία» αναφέρουν οι Γερμανοί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στο Ντόρτμουντ, με σκοπό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Κρίστιαν Γουπ δημοσίευσε ένα βίντεο με την άφιξη το 23χρονου μεσοεπιθετικού στη Γερμανία. Το πρωί της Κυριακής (16/8) ο Κωνσταντέλιας με ιδιωτική πτήση μετέβη στο Ντόρτμουντ.

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Ο Έλληνας είναι ο εκλεκτός της Ντόρτμουντ που σκοπεύει να δαπανήσει ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 30 εκατομμύρια, με σκοπό να τον κάνει δικό της.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τα ρεπορτάζ των Γερμανών, ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, κατά την άφιξή του στη Γερμανία, ο Κωνσταντέλιας είχε μία σύντομη βιντεοκλήση, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει και το δέσιμό του με τον την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο της ομάδας.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να ανοίξει τα φτερά του για την Bundesliga, έστειλε το δικό του μήνυμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς, μην το σκέφτεστε, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ».

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Τι προσφέρει η Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το deal θα αγγίξει τα 30 εκατομμύρια, αν επέλθει τελικά η οριστική συμφωνία των δύο πλευρών.

Εδώ και δύο ημέρες οι Γερμανοί τόνιζαν πως η Ντόρτμουντ προσέφερε ένα ποσό της τάξεως των 26 εκατομμυρίων ευρώ για να πείσει τον ΠΑΟΚ και να κάνει δικό της Κωνσταντέλια. Η πίεση αυτή, τελικά, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς, με την προσφορά να φτάνει στα 28 εκατομμύρια, προσθέτοντας και δύο εκατομμύρια ως μπόνους.

Ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό μεταπώλησης, καθώς ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει το 17.5%, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από ένα παιδί που προέρχεται απ' τα… σπλάχνα του.