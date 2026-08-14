 Άφησε τη γυναίκα του επειδή είχε εμμονή με τα ταρώ και τα πνεύματα - Τώρα ο σταρ της μπάλας είναι με μοντέλο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Άφησε τη γυναίκα του επειδή είχε εμμονή με τα ταρώ και τα πνεύματα - Τώρα ο σταρ της μπάλας είναι με μοντέλο

Ο Ματάις Ντε Λιχτ έχει σχέση με μοντέλο μετά τον χωρισμό του/ Instagram
Ο Ματάις Ντε Λιχτ έχει σχέση με μοντέλο μετά τον χωρισμό του/ Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής φέρεται να μην άντεξε άλλο τον «spiritual» τρόπο ζωής της πρώην συζύγου του - Σήμερα κυκλοφορεί με πανέμορφο μοντέλο.

Ο αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον σχέση με ένα εντυπωσιακό μοντέλο, μετά τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, με την οποία χώρισε κυρίως λόγω της… πνευματικού τρόπου ζωής που εκείνη ακολουθούσε.

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