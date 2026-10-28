ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-0: «Βυσσινί» υπεροχή κόντρα στους Κυπελλούχους [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη για την ΑΕΛ επί του Κυπελλούχου, ΟΦΗ, με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ΑΕΛ όχι μόνο είναι εδώ, αλλά κάνει και... πάταγο! Η ομάδα του κάμπου ήταν πιο αποτελεσματική από τον ΟΦΗ και κατάφερε να επικρατήσει εντός έδρας των Κυπελλούχων με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

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Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή, τις ευκαιρίες, δοκάρι και μεγάλες στιγμές, ώστε να σημειώσουν ένα ή και παραπάνω γκολ. Ωστόσο, δεν ήταν η... βραδιά τους, καθώς όταν έπρεπε να επιδείξουν ευστοχία ή αποτελεσματικότητα η άμυνα της ΑΕΛ ήταν εκεί που έπρεπε να αντιδρούσε αναλόγως. Οι γηπεδούχοι σε μία από τις λίγες, αλλά, πολύ καλές οργανωμένες επιθέσεις τους σημείωσαν το γκολ της νίκης τους με τον Νικόλαο Νίτσο, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο τέρμα στην επαγγελματική του καριέρα. Ένα παιδί που προέρχεται από τις τάξεις των «βυσσινί».

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ ανέβηκε στους 4 βαθμούς, ενώ τους ίδιους έχει και ο ΟΦΗ μετά από τρεις αγωνιστικές στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

ΑΕΛ - ΟΦΗ: Ανώτεροι οι Κρητικοί, αλλά χωρίς γκολ

Τόσο η ΑΕΛ, όσο και ο ΟΦΗ είχαν αρκετές αλλαγές στις συνθέσεις τους. Όμως, ακόμα και έτσι ο ρυθμός ήταν πολύ καλός με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τρόπους για να δημιουργήσουν και να ψάξουν το γκολ που θα τις έβαζε μπροστά στο σκορ.

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Οι παίκτες του Κόντη ήταν αυτοί που άλλαζαν πιο εύκολα την μπάλα και κυρίως από τα άκρα ήταν εκείνοι που έφταναν πιο γρήγορα έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Ωστόσο, οι επιλογές των φιλοξενούμενων δεν ήταν τόσο καλές όταν έπρεπε. Ακόμα και έτσι είχαν πολλά κόρνερ.

Σε ένα από αυτά ο ΟΦΗ άγγιξε το γκολ με την κεφαλιά του Κωστούλα να βρίσκει στο δοκάρι του Μελίσσα, όπου δεν μπορούσε να κάνει πολλά στο 28'. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ ήταν αυτοί που έδιναν χώρους, όμως, ήταν πολύ καλά στημένοι και οργανωμένοι στα μετόπισθεν με τους Κρητικούς να έχουν μερικά μακρινά σουτ ακόμα και με τον Γκονζάλες.

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Ωστόσο, το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ με τις δύο ομάδες να φεύγουν για τα αποδυτήρια με το 0-0.

ΑΕΛ - ΟΦΗ: Ένα και να... καίει από τους «βυσσινί»

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να έχει και πάλι τον πρώτο λόγο και να φτάνει πολύ κοντά στο γκολ με τον Κόντρο όταν ο έμπειρος φορ πλάσαρε σε πρώτο χρόνο στο 47', μετά από γύρισμα του Αθανασίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 52' η ΑΕΛ σε μία από τις πιο καλές και πιο οργανωμένες επιθέσεις της έμελλε να πάρει το προβάδισμα με τον Νίτσο με τον νεαρό στράικερ να εκμεταλλεύεται το λάθος του Γκονζάλες.

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Στο 77' ο Αθανασίου με ένα πολύ δυνατό και μακρινό σουτ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Μελίσσα, όμως, ο έμπειρος κίπερ μπλόκαρε την μπάλα.

Από το 80' και έπειτα ο ΟΦΗ είχε κλείσει την ΑΕΛ μέσα στα καρέ της, έχοντας αρκετές καλές στιγμές για να πετύχει κάποιο γκολ. Λίγο πριν το 90' ο Νους εξ' επαφής έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-1.

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Οι Κρητικοί στο 90+3' είχαν και πάλι μία σπουδαία στιγμή με τον Ανδρούτσο, όταν το σουτ του πέρασε ελάχιστα έξω με τους «μελανόλευκους» να κερδίζουν ακόμη ένα κόρνερ που δεν οδήγησε πουθενά με την ΑΕΛ να παίρνει στο τέλος μία μεγάλη και δύσκολη νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

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ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης, Αγαπάκης, Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου, Αντράντα, Παρράς, Νίτσος

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καραχάλιος, Γκονζάλες, Κανελλόπουλος, Αποστολάκης, Καινουργιάκης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο, Χατζηγιοβάνης.