ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Αυξάνονται τα σύννεφα στον Θεσσαλικό κάμπο [βίντεο] - iefimerida.gr

ΑΕΛ και Κηφισιά συνέχισαν χωρίς νίκη (1-1)﻿ στα playouts της Super League με τη θηλιά στον λαιμό των Θεσσαλών να σφίγγει ολοένα και περισσότερο.

Η Κηφισιά προηγήθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας για τα playouts της Super League (1-1). αλλά... φλερτάρει ακόμη με την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα με πέναλτι και... σόκαρε την ΑΕΛ

Η Κηφισιά ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε αρκετές φορές τα καρέ της ΑΕΛ, έχοντας την κατοχή. Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να εξαργυρώσουν αυτή την απόδοση σε... προβάδισμα, αφού στο κερδισμένο πέναλτι της Κηφισιάς, ευστόχησε ο Πόμπο στο 18ο λεπτό και άνοιξε το σκορ στον αγώνα (0-1).

Η ΑΕΛ προσπαθούσε να πλησιάσει κοντά στην περιοχή της ομάδας του Λέτο, ώστε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά παρά τα αρκετά κόρνερ που κέρδιζε, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις στημένες φάσεις. Στο 41ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν μια απίθανη ευκαιρία με τον Σαγάλ να πασάρει εξαιρετικά στον Τούπτα που προσπέρασε τον Ραμίρες, όμως οι Πέτκοφ και Πόκορνι τον πρόλαβαν πριν σκοράρει. Κάπως έτσι, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με την Κηφισιά να προηγείται στο σκορ (0-1).

Η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση και πήρε τον βαθμό

Η ΑΕΛ ξεκίνησε με διάθεση το δεύτερο ημίχρονο με ένα δυνατό σουτ του Ατανάσοφ στο 47' που όμως κατέληξε αρκετά ψηλά. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο και να βγάζουν αντίδραση. Μάλιστα, λίγο έλειψε να πετύχουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μασόν να κάνει ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε για λίγο αουτ στο 51ο λεπτο. Όλα έδειχναν πως η ΑΕΛ θα καταφέρει να βρει δίχτυα και πράγματι, στο 57', ο Σαγάλ κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης (1-1).

Η Κηφισιά προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και βρήκε ένα συρτό σουτ του Πόμπο στο 67΄που όμως δεν είχε δύναμη. Η ΑΕΛ δε σταμάτησε την δημιουργία ευκαιριών καθόλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Μάλιστα, βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάριση (73') με τον Τούπτα να μην καταφέρνει να κάνει προβολή έπειτα από κόρνερ. Το τελικό 1-1... έφερε «σύννεφα» στον Θεσσαλικό κάμπο με την ΑΕΛ να μην μπορεί να πάρει την νίκη και να «φλερτάρει» με την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Κηφισιά: Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί - Ρουκουνάκης, Αμανί - Νούνελι, Πόμπο, Αντόνισε - Χριστόπουλος

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος - Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης - Αποστολάκης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Μασόν - Σαγάλ, Τούπτα



