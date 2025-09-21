Super League: AEΛ και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλες με 1-1 - Πρώτη απώλεια βαθμών για την Ένωση - iefimerida.gr

ΑΕΛ και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλες με 1-1 στη Λάρισα, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΛ υποδέχτηκε την ΑΕΚ στη Λάρισα, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να απειλεί με το «καλημέρα». Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Γιόβιτς έδωσε στον Κοϊτά, εκείνος σούταρε όμως ο Μελίσσας έδιωξε.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν αμέσως σε αυτή την ευκαιρία, ο Πασάς έκανε το γύρισμα στον Μούργο, αυτός το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 7' η ΑΕΚ είχε νέα ευκαιρία με την ωραία ατομική ενέργεια του Κουτέσα, το σουτ του όμως κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Στο 23' λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ η Ένωση, όταν ο Κουτέσα έκανε το γύρισμα, οι Γιόβιτς και Κοϊτά μπερδεύτηκαν και δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν μέσα στην περιοχή.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους είχαν μία μεγάλη ευκαιρία στο 37', όταν ο Σαγάλ έδωσε στον Πασά, εκείνος έκανε το πλασέ, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ συνέχισε να απειλεί με τους Ελίασον (39'), την κεφαλιά του Γιόβιτς στο 40' και ξανά τον ίδιο στον 45+1', αλλά κανείς δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στην εστία, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με 0-0.

Μπορεί το πρώτο πρώτο ημίχρονο να μην είχε γκολ, είχε όμως το δεύτερο και μάλιστα δύο. Στο 55' ο Πήλιος έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα κατέληξε στον Μάνταλο και εκείνος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. Στο 63' και πάλι ο Έλληνας διεθνής με ένα όμορφο σουτ εκτός περιοχής απείλησε την αντίπαλη εστία, αλλά η μπάλα πέρασε έξω, ενώ στο 67', ο Μαρίν έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Πινέδα και κατέληξε στα δίχτυα, το γκολ όμως δεν μέτρησε για χέρι του Μεξικανού.

Παρόμοια φάση και στο 73', με τον Μάνταλο να σκοράρει και το γκολ να ακυρώνεται και πάλι για χέρι. Ωστσόσο, δύο λεπτά αργότερα, ο Ατανάσοφ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τσάκλα αφύλακτος έγραψε το 1-1.

Στο 85' η Ένωση είχε νέα ευκαιρία για το 1-2, όταν ο Μάνταλος έκανε μία εξαιρετική πάσα στον Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος αστόχησε και στο 90' , ο Πένραϊς έβγαλε την σέντρα και ο Καλοσκάμης από πλεονεκτική θέση έκανε

το πλασέ, αλλά η μπάλα πήγε άουτ.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Σαγκάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.