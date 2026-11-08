AEK: Άσχημα τα νέα για Γκρεγκ Μπράουν -Υπέστη ρήξη Αχιλλείου και χάνει τη σεζόν - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι ο Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχίλλειου, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν.

Άσχημα νέα για την ΑΕΚ και τον Γκρεγκ Μπράουν. Ο ταλαντούχος παίκτης της «Ένωσης» τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής .

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Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του για τους επόμενους πολλούς μήνες, ενώ Ντράγκαν Σάκοτα θα τον έχει και πάλι στα πλάνα του μετά από περίπου έναν χρόνο.

Ο Γκρεγκ Μπράουν μέσα στις επόμενες ημέρες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα υποβληθεί στην απαραίτητη επέμβαση, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημά του. Από εκεί και πέρα μόλις αυτό ολοκληρωθεί θα ξεκινήσει το μακρινό ταξίδι της αποθεραπείας του που αναμένεται να κρατήσει πολλούς μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν:

«Δυστυχώς, τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν… Ο άτυχος Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, και θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο, στο Mediterraneo Hospital.

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Ο Αμερικανός αθλητής μας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, κι ενώ είχε προλάβει ν’ αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά… Συμπαίκτες του, προπονητές, προσωπικό και διοικούντες την ΑΕΚ ΒC στεκόμαστε στο πλευρό του Γκρεγκ».

