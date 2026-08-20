ΑΕΚ: Ντύνεται στα κιτρινόμαυρα ο Λυκογιάννης -Συμφωνία για διετές συμβόλαιο με τον Έλληνα μπακ - iefimerida.gr

ΑΕΚ ﻿και Χαράλαμπος Λυκογιάννης τα έχουν βρει σε όλα για διετές συμβόλαιο και ο Έλληνας αριστερός μπακ επαναπατρίζεται για να συνεχίσει την καριέρα του στα κιτρινόμαυρα.

Ο κύβος ερρίφθη και ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης ετοιμάζεται για τη Νέα Φιλάδελφεια. Ο Έλληνας μπακ ήταν ψηλά στη λίστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και ο «εκλεκτός» του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την ενίσχυση στο αριστερό μπακ, με τη μεταξύ τους υπόθεση να έχει happy end.

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Η ΑΕΚ «έκλεισε» τον Χαράλαμπο Λυκογιάννη

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Μπολόνια και μετά τη θητεία του στην Serie A, επαναπατρίζεται λογαριασμό της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Ο 32χρονος μπακ έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Πένραις στο αριστερό άκρο της άμυνας στο οποίο υπάρχει ήδη ο Σταύρος Πήλιος.

Το συμβόλαιό του Λυκογιάννηη στην ΑΕΚ θα είναι διάρκειας δύο χρόνων, ενώ, όταν και ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές του εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί και επίσημα από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ταιριάζει στα «θέλω» της ΑΕΚ

Ο Λυκογιάννης κουβαλά σημαντική εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στη Serie A, ενώ διαθέτει παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η γνώση της ελληνικής πραγματικότητας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής στα δεδομένα της ΑΕΚ.

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Στην «Ένωση» αξιολογούν θετικά και το γεγονός πως πρόκειται για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως αριστερός στόπερ, ενώ αναμένεται να δηλωθεί άμεσα και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Μάλιστα, για την περίπτωσή του η ΑΕΚ είχε ενδιαφερθεί και τον Ιανουάριο του 2025 ωστόσο, παρά τη θετική εισήγηση του Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο τότε προπονητής του Δικεφάλου, Ματίας Αλμέιδα δεν είχε δώσει το... πράσινο φως για να προχωρήσει η μεταγραφή του.

Η εμπειρία της Serie A και το δυνατό αριστερό πόδι

Ο Λυκογιάννης έχει χτίσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας, με την Ιταλία να αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Με ύψος 1,86 μ. και δυνατό αριστερό πόδι, διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να τον κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο.

Είναι δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, έχει καλό σουτ, ενώ μπορεί να απειλήσει και στις στατικές φάσεις. Η ιταλική του εμπειρία, μάλιστα, είναι σημαντική. Μετά τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και τους δανεισμούς του σε Λεβαδειακό και Εργοτέλη, πήρε το 2015 τον δρόμο για την Αυστρία και τη Στουρμ Γκρατς, όπου κατέγραψε 81 συμμετοχές και έξι γκολ.

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Τον Ιανουάριο του 2018 έκανε το μεγάλο βήμα για τη Serie A, παίρνοντας μεταγραφή στην Κάλιαρι. Εκεί πραγματοποίησε 109 εμφανίσεις και πέτυχε πέντε γκολ, καθιερώνοντας το όνομά του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2022 ακολούθησε η μετακίνησή του στην Μπολόνια. Με τη φανέλα της κατέγραψε 70 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ πήρε εμπειρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος σε Champions League και Europa League. Συνολικά, ο Λυκογιάννης μετρά 171 συμμετοχές και εννέα γκολ στη Serie A.

