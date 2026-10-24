Με... τέρμα το γκάζι η ΑΕΚ στην Super League -Συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Παναιτωλικό και συμπλήρωσε και επίσημα έναν χρόνο αήττητη στην Super League, αφού τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025.

Ξεχωριστή σημασία είχε η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν «καταιγιστική», δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Αγρινιώτες και με το εμφατικό 5-0 πανηγύρισε το «τρίποντο» στην 8η αγωνιστική της Super League.

Ήταν 26 Οκτωβρίου 2025, όταν η «Ένωση» είχε ηττηθεί με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, ο Δικέφαλος «μετράει» 21 νίκες και 10 ισοπαλίες σε 31 αγώνες πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει τις σεζόν 1977-78 και 1992-93.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερί ξεκίνησε από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την περσινή σεζόν της Super League, στις 2 Νοεμβρίου του 2025. Σήμερα, 24 Οκτωβρίου του 2026, οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν με 5-0 τους Αγρινιώτες και έκλεισαν έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα!

Αναλυτικά το αήττητο σερί 31 παιχνιδιών της ΑΕΚ στην Super League