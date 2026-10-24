 Με... τέρμα το γκάζι η ΑΕΚ στην Super League -Συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Με... τέρμα το γκάζι η ΑΕΚ στην Super League -Συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα

Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους μετά το 5-0 κόντρα στον Παναιτωλικό
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους μετά το 5-0 κόντρα στον Παναιτωλικό / INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Παναιτωλικό και συμπλήρωσε και επίσημα έναν χρόνο αήττητη στην Super League, αφού τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025.

Ξεχωριστή σημασία είχε η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν «καταιγιστική», δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Αγρινιώτες και με το εμφατικό 5-0 πανηγύρισε το «τρίποντο» στην 8η αγωνιστική της Super League.

Ήταν 26 Οκτωβρίου 2025, όταν η «Ένωση» είχε ηττηθεί με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, ο Δικέφαλος «μετράει» 21 νίκες και 10 ισοπαλίες σε 31 αγώνες πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε πετύχει τις σεζόν 1977-78 και 1992-93.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερί ξεκίνησε από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την περσινή σεζόν της Super League, στις 2 Νοεμβρίου του 2025. Σήμερα, 24 Οκτωβρίου του 2026, οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν με 5-0 τους Αγρινιώτες και έκλεισαν έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα!

Αναλυτικά το αήττητο σερί 31 παιχνιδιών της ΑΕΚ στην Super League

  1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
  2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
  3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
  4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
  5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
  6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
  7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
  8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
  9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
  10. Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
  11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
  12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
  13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
  14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
  15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
  16. ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0, 7/3/2026
  17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
  18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
  19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
  20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
  21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
  22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
  23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
  24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
  25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
  26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
  27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
  28. Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
  29. Βόλος - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
  30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
  31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
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