ΑΕΚ: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Ζοάο Μάριο -Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Στρακόσια - iefimerida.gr

Μία αρνητική και μία ευχάριστη είδηση περιλαμβάνει το ιατρικό δελτίο της ΑΕΚ, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ από τους «πράσινους», ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε πως ο Ζοάο Μάριο έμεινε στο ξενοδοχείο και δεν πήγε στο γήπεδο, εξαιτίας μίας ίωσης που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, ο Πορτογάλος διαγνώστηκε με πνευμονία και εισήχθη στο νοσοκομείο.

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Εκεί θα παραμείνει κλινήρης για τις επόμενες τέσσερις με πέντε μέρες, ώστε να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Θωμάς Στρακόσια

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση του Θωμά Στρακόσια. Ο Αλβανός τερματοφύλακας επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και συμμετείχε στο πλήρες πρόγραμμα της ομάδας, μετά τον τραυματισμό που είχε στον καρπό του χεριού του.

Μία εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος περιμένει να δει αν ο Στρακόσια θα μπορέσει να επιστρέψει στην αποστολή της ΑΕΚ, σε μία περίοδο που η πρωταθλήτρια Ελλάδας καλείται να αντιδράσει, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.