ΑΕΚ: Στο «Αρτέμιο Φράνκι» για άλμα πρόκρισης κόντρα στην Φιορεντίνα - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Conference League με τους «κιτρινόμαυρους» να ταξιδεύουν στην Ιταλία για θετικό αποτέλεσμα.

Η Ένωση δοκιμάζεται στο «Αρτέμιο Φράνκι» κόντρα στη Φιορεντίνα (22:00, CosmoteSport5) και θα κυνηγήσει βαθμό ή βαθμούς, που θα την φέρουν ακόμα πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του θεσμού.



Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην 15η θέση με τέσσερις βαθμούς και είναι στο -2 από το top-8 που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16», εκεί που βρίσκονται οι Ιταλοί (8η θέση) με έξι βαθμούς, μετρώντας δύο νίκες και μία ήττα.

Η ΑΕΚ καλείται λοιπόν να ρεφάρει τους δύο χαμένους βαθμούς στη Φιλαδέλφεια με την Σάμροκ Ρόβερς για να μην περιμένει το τελευταίο ματς με την Κραϊόβα για να δει αν περνάει. Μετά την Φιορεντίνα, ακολουθεί για την Ένωση η Σαμσούνσπορ και πάλι εκτός έδρας.

Στα αγωνιστικά, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, αφού δεν υπολογίζει στους Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό. Παράλληλα, εκτός λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Οντουμπάτζο. Μέσα σ' όλα αυτά, η ΑΕΚ έχει και ντέρμπι την προσεχή Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, οπότε το ροτέισον απόψε είναι επιβεβλημένο.

Ο τεχνικός της Φιορεντίνα από την άλλη, Πάολο Βανόλι δεν μπορεί να υπολογίζει στο αποψινό ματς τους Γκόσενς, Ντόντο και Πίκολι.