Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το μεγάλο ματς της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Μανόλο Χιμένεθ [εικόνες] - iefimerida.gr

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ να παρακολουθεί από κοντά το μεγάλο παιχνίδι της «Ένωσης» κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ έφτασε, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στην «Allwyn Arena» θα βρεθεί και ένας παλιός... γνώριμος. Ο λόγος για τον Μανόλο Χιμένεθ.

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Ο Ισπανός τεχνικός δίνει το «παρών» στο γήπεδο, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την «μάχη» της πρωταθλήτριας Ελλάδας με την «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Θυμίζεται ότι ο Σεβιγιάνος τεχνικός είχε κατακτήσει την Super League του 2018 με την «Ένωση», καθώς και το Κύπελλο Ελλάδας του 2011.

Στην «Allwyn Arena» για το ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης ο Μανόλο Χιμένεθ

Η «Allwyn Arena» θα είναι κατάμεστη για το σπουδαίο παιχνίδι, με τον Μανόλο Χιμένεθ να δίνει επίσης το «παρών» και να βρίσκεται στο πλευρό της παλιάς του ομάδας.

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INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ