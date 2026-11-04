AEK - Ρεάλ Μαδρίτης: Η αποβολή του Κοϊτά στο φινάλε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο τέλος της εντός έδρας αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

H AEK έμεινε με δέκα παίκτες στο φινάλε του εντός έδρας αγώνα της με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, μετά την αποβολή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά με απευθείας κόκκινη κάρτα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

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Αυτό σημαίνει ότι η «Ένωση» θα στερηθεί τις υπηρεσίες του έμπειρου εξτρέμ στο επόμενο παιχνίδι των «αστεριών», όπου είναι με την Κόμο στην Ιταλία με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να καλύψει το κενό του με τον καλύτερο, δυνατό τρόπο αν και αυτό μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη λήξη της αναμέτρησης είχε έναν έντονο διάλογο με τον Μαριάνι με τον Ιταλό διαιτητή να μην του χαρίζεται και έτσι τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε λήξει.

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ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα έκανε όλα σ' ένα βράδυ ο Κοϊτά

Ωστόσο, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν πολλούς λόγους για να θυμούνται την εμφάνιση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιας και εκείνος ήταν αυτός που στο 12' με ωραία ατομική ενέργεια και ακόμα καλύτερο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 1-0.

Παρόλα αυτά και στη συνέχεια του αγώνα συνέχισε να δείχνει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Απέναντι σε μία ομάδα, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.