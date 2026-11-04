ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης: Το τρομερό γκολ του Κοϊτά που έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με απίθανη ατομική ενέργεια και ανάλογο σουτ ήταν αυτός που έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στο 12' κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κοϊτά είναι ο σκόρερ μέχρι στιγμής της ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

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Ο έμπειρος εξτρέμ πήρε την μπάλα στα πόδια του και από δύσκολη γωνία, έχοντας πάνω του τον Μαρκ Κουκουρέγια, νίκησε με δυνατό σουτ τον Τιμπό Κουρτουά, δίνοντας το προβάδισμα στην Ένωση στο 12'.

Χάρη σε αυτό το τέρμα η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι ικανή να βάλει δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το... τομάρι της.

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ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης: Η απίθανη έμπνευση του Κοϊτά

Η αλήθεια είναι ότι ο Κοϊτά είχε πάνω του τον Μαρκ Κουκουρέγια, με τον Ισπανό μπακ να μην του αφήνει πολύ χώρο για να μπορεί να κινηθεί με άνεση. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε καθόλου τον ταλαντούχο εξτρέμ να δείξει την κλάση και την ποιότητα που διαθέτει.

Ο εξτρέμ της ΑΕΚ με ωραία ντρίμπλα κατάφερε να κάνει χώρο στον εαυτό του, να ξεγελάσει τον Κουκουρέγια και με απίθανο σουτ να νικήσει τον Κουρτουά και να κάνει το 1-0 για την Ένωση.