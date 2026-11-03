ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Εξωφρενικές τιμές στην μεταπώληση των εισιτηρίων - iefimerida.gr

Οι τιμές που πωλούνται τα εισιτήρια για το ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης στα site μεταπώλησης.

Από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της κλήρωσης του League Stage του Champions League για την ΑΕΚ, όλοι οι φίλοι της Ένωσης είχαν κεντράρει το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα στην ΠΑΕ να έχουν χιλιάδες αιτήματα για εισιτήρια, τα οποία όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν.

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