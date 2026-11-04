ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Άγγιξε το όνειρο, αλλά ο Βαλβέρδε της άφησε μόνο το χειροκρότημα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε συγκινητική εμφάνιση, όμως με το γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις «λύγισε» και ηττήθηκε με 3-2 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε συγκινητική εμφάνιση στο «ηφαίστειο» της «Allwyn Arena», επιβεβαίωσε ξανά ότι είναι το... φόβητρο της Ρεάλ, όμως «λύγισε» και γνώρισε την ήττα στις καθυστερήσεις, με τον Βαλβέρδε να σκοράρει με δυνατό σουτ από μακριά και να αφήνει την «Ένωση» με τρεις βαθμούς στην League Phase του Champions League, μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

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Ο Κοϊτά... χόρεψε τον Κουκουρέγια και άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Μαδριλένοι βρήκαν την ισοφάριση μετά από 20 λεπτά, με τον Μπέλιγχμαμ να σκοράρει με εντυπωσιακό τακουνάκι.

Η ομάδα του Μουρίνιο πίεσε ασφυκτικά την «Ένωση» στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «κιτρινόμαυροι» άντεχαν και τελικά βρήκαν εκείνοι το γκολ, με τον Πήλιο να κάνει το 2-1 στο 75' και να προκαλεί... σεισμό στην «Allwyn Arena»!

Ωστόσο, η απάντηση των «μερένχες» ήταν άμεση, με τον Εμπαπέ να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα στο 77' και να ισοφαρίζει εκ νέου.

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Η ομάδα του Νίκολιτς έκανε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να κρατήσει τον βαθμό, όμως ο Βαλβέρδε με δυνατό σουτ έκανε το 3-2 στις καθυστερήσεις, με την Ρεάλ να φεύγει νικήτρια από το «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας.



Προβάδισμα με Κοϊτά για την ΑΕΚ μέσα σε... πανζουρλισμό

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης να έχει την κατοχή της μπάλας και την ΑΕΚ να περιμένει, κρατώντας κοντά τις γραμμές της. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού, ήταν για τους «κιτρινόμαυρους»!

Στο πέμπτο λεπτό, ο Γιόβιτς έφερε ωραία την μπάλα μπροστά του και έδωσε αριστερό στον Μάγερ, με τον Κροάτη να γυρίζει για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος κοντρόλαρε και σούταρε, με τον Κουρτουά να διώχνει με το πόδι.

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Τελικά, το γκολ για την πρωταθλήτρια Ελλάδας δεν άργησε να έρθει. Στο 12', μετά από ωραία ανάπτυξη των παικτών του Νίκολιτς, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά, ο οποίος απέφυγε ωραία τον Κουκουρέγια και με αριστερό δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτούα για το 1-0, βάζοντας... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Μία... ανάσα από το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ με Γιόβιτς

Με την «Allwyn Arena» να μοιάζει με... καμίνι, η ΑΕΚ «άγγιξε» το δεύτερο γκολ πέντε λεπτά μετά! Ο Γκατσίνοβιτς έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά και έδωσε στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να σουτάρει και τον Κουρτουά να λέει «όχι».

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Η πρώτη σοβαρή απειλή από πλευράς Ρεάλ, ήρθε στο 21ο λεπτό. Ο Ντιομαντέ έκανε ωραία προσπάθεια από τα δεξιά και γύρισε για τον Εμπαπέ, όμως το σουτ του Γάλλου πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο 29', οι Μαδριλένοι βρήκαν δίχτυα με τον Μπέλινγχαμ, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε και το 1-0 παρέμεινε, αφού ο Άγγλος ήταν σε θέση οφσάιντ.

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Ισοφάρισε με ωραίο γκολ του Μπέλιγχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης

Τρία λεπτά μετά, ο Μπέλιγχαμ σκόραρε και πάλι, με το γκολ να μετράει κανονικά αυτή τη φορά. Ο Κουκουρέγια γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα, με τον Μπέλινγχαμ να στέλνει την μπάλα με ωραίο τακουνάκι στα δίχτυα του Μπρινιόλι, «γράφοντας» το 1-1.

Η ομάδα του Μουρίνιο είχε ανεβάσει αρκετά την ταχύτητά της μετά το πρώτο 20λεπτο, πίεσαν αρκετά τους «κιτρινόμαυρους» και έφτασαν στην ισοφάριση.

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Στο 42', ο Βινίσιους σούταρε από κοντά, με τον Μπρινιόλι να πραγματοποιεί εξαιρετική απόκρουση. Ωστόσο, η φάση δεν μέτρησε, αφού ο Βραζιλιάνος ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η ΑΕΚ άντεξε στην πίεση της Ρεάλ στα επόμενα λεπτά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια και την «Allwyn Arena» να... βράζει!

Ασφυκτική πίεση από την Ρεάλ, άντεχε η ΑΕΚ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από Νίκολιτς και Μουρίνιο. Οι «μερένχες» απείλησαν με μακρινό σουτ του Μιλιτάο, όμως ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα και είπε «όχι», κρατώντας το 1-1.

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Οι Μαδριλένοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας αρκετά την μπάλα στα δικά τους πόδια και πίεζαν την «Ένωση».

Οι Ισπανοί κυριαρχούσαν στο δεύτερο μέρος και έχασαν μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή. Στο 55', ο Εμπαπέ μπήκε μέσα στην περιοχή και γύρισε, με την μπάλα να φτάνει στον Κουκουρέγια, ο οποίος σούταρε με το δεξί από κοντά, με τον Ρότα να πραγματοποιεί καίρια επέμβαση!

Στο 62', η Ρεάλ έφτασε ξανά μία... ανάσα από το δεύτερο γκολ. Ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και πλάσαρε ωραία, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι.

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Στο 65', ο Μπρινιόλι μπλόκαρε το πλασέ του Εμπαπέ, ενώ το απευθείας φάουλ το Μαρίν μετά από δύο λεπτά, πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κουρτουά.

Προβάδισμα ξανά για την ΑΕΚ με Πήλιο, απάντησε άμεσα με Εμπαπέ η Ρεάλ

Οι Μαδριλένοι πίεζαν ασφυκτικά, με την ΑΕΚ να αντέχει, να περιμένει να απειλήσει με αντεπιθέσεις και τον κόσμο να γίνεται ο... 12ος παίκτης, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα!

Τελικά, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αυτοί που «χτύπησαν» και πάλι! Στο 75ο λεπτό, ο Κοϊτά έκανε ωραία κούρσα από τα αριστερά και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Πήλιο, ο οποίος τελείωσε ιδανικά την φάση από κοντά και έκανε το 2-1 μέσα σε... πανζουρλισμό!

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Η «Allwyn Arena»... κόχλαζε, όμως η απάντηση των «μερένχες» ήταν άμεση. Ο Ντούμφρις πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Εμπαπέ να τελειώνει από κοντά την φάση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 77'.

Champions League: Ανατροπή και νίκη για την Ρεάλ με... buzzer-beater του Βαλβέρδε

Η Ρεάλ «άγγιξε» το τρίτο γκολ στο 86ο λεπτό, όμως το δυνατό σουτ του Εμπαπέ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.

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Τελικά, η ανατροπή ήρθε στο 92ο λεπτό για τους «μερένχες». Η άμυνα της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα, με τον Βαλβέρδε να την υποδέχεται και με μία... οβίδα να την στέλνει στα δίχτυα του Μπρινιόλι, «χαρίζοντας» στη Ρεάλ τη νίκη με 3-2.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (60' Βάργκα), Αριάγκα, Μάγερ (53' Ζίνι), Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (60' Μαρίν), Γιόβιτς (88' Ζούμπκοφ)

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Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Κουκουρέγια (81' Μπραχίμ Ντίαθ), Ρούντιγκερ, Μιλιτάο, Ντάμφρις, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (67' Εντρικ), Μπέλινγκχαμ (85' Έσπι), Βινίσιους (81' Καρέρας), Ντιομαντέ (67' Βαλβέρδε), Εμπαπέ