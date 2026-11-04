ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4: Δεν άντεξαν οι «μικροί» και οι Ισπανοί τούς έσπασαν το αήττητο στο Youth League [βίντεο] - iefimerida.gr

H K-19 της ΑΕΚ πάλεψε όπως μπορούσε, όμως υπέκυψε στην ανωτερότητα της Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε με σκορ 4-1 στο Σεραφείδιο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η «Ένωση» μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και στο 4ο λεπτό είχε την πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα, όταν, μετά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Αργυρίου και εκείνος με πλασέ είδε την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία.

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Στο 13ο λεπτό, ο Ντίεθ βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια μπλόκαρε ο Κίρος. Στο 22' η Ρεάλ απείλησε ξανά, όταν ο Τσίρια βρήκε φανταστικά τον Εσπινόσα, εκείνος έκανε το γύρισμα αλλά το πλασέ του Βιγιάλμπα πήγε πάνω από τα δοκάρια.

Τελικά, το γκολ για τον ισπανικό σύλλογο ήρθε στο 25'. Φανταστική ενέργεια του Τσίρια πάνω στη γραμμή που τους πέρασε όλους, έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε στα σώματα και ο Βιγιάλμπα με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Παπαπαναγή δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και στο 30ό λεπτό βρήκαν τον δρόμο προς την ισοφάριση. Μετά από ωραία ανάπτυξη, ο Αργυρίου πήρε την μπάλα στα πλάγια και έκανε τη σέντρα με τον Αμανατίδη να παίρνει την κεφαλιά και να κάνει το 1-1.

Στο 37' ο Γκολφίνος έκλεψε την μπάλα στο κέντρο, ο Αργυρίου έφυγε στην αντεπίθεση, προσπάθησε να πλασάρει, αλλά η μπάλα πήγε άουτ. Η Ρεάλ απάντησε στο 39' όταν έγιναν δύο σουτ στην περιοχή από Γιάνεθ και Βιγιάλμπα αλλά ο Φιλιππιάδης έκανε το μπλοκ και τις δύο φορές, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στην ισοπαλία.

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Στο δεύτερο μέρος, ο Βιγιάλμπα είχε σπουδαία ευκαιρία για να κάνει το 2-1 αλλά ο Κίρος απέκρουσε εξαιρετικά στο 52ο λεπτό. Τελικά, ο γιος του Μαρσέλο ήταν ο άνθρωπος που το κατάφερε. Ο Έντσο Άλβες, γιος του Μαρσέλο που ήταν στο γήπεδο, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Κίρος, ο ίδιος τον πέρασε και νίκησε τον αντίπαλο αμυντικό, σκοράροντας για το 2-1 στο 53'.

Ο Μαρσέλο παρακολούθησε από κοντά τον γιο του να σκοράρει στο ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτογραφία: Eurokinissi

Στο 59ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γιάνεθ να πιάνει ωραία το σουτ στην περιοχή και να νικά τον αντίπαλο πορτιέρε για το 3-1. Ο Τσίρια πήγε να ανεβάσει και άλλο τον δείκτη του σκορ στο 64' αλλά η ραμπόνα που έκανε εξουδετερώθηκε από τον Κίρος.

Ο Τσαντίλας έψαξε το γκολ στο 66' αλλά το σουτ πήγε πάνω από τα δοκάρια, ενώ ο ισπανικός σύλλογος βρέθηκε ξανά κοντά σε τέταρτο τέρμα, όταν ο Ριβέρα έφυγε με εξαιρετική ατομική ενέργεια στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τσίρια αλλά το σουτ πήγε στο εξωτερικό μέρος της εστίας στο 67'.

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Όσο περνούσε η ώρα, η Ρεάλ έλεγχε όλο και περισσότερο τον ρυθμό και στο 79ο λεπτό κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ όταν ο Εσπινόσα έκανε εξαιρετική ενέργεια, έδωσε στον Πέρεθ και εκείνος με τη σειρά του έδωσε στον Μπουγκαρίν που έκανε το 4-1.

Τελικά, αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Ένωση να δέχεται την πρώτη της ήττα στον θεσμό, παραμένοντας στους πέντε βαθμούς από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ: Ρέγες, Ρίννης (46' Μαρίνος), Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου (61' Σιούτας), Φραντζεσκάκης (82' Στεργιαρόπουλος), Σάκιτς, Γκολφίνος, Αμανατίδης (61' Γεωργίου), Τσαντήλας, Αργυρίου (61' Ποντίκης).

Ρεάλ Μαδρίτης: Πόνσε, Γκονζάλεζ (46' Λεμέτρ), Εσπινόζα, Γκαρίδο, Ρίβας, Φοφανά (80' Κορκόμπα), Βιγιάλμπα (73' Γκονσάλβες), Ντίεθ (61' Ριβέρα), Γιάνιεθ, Σίρια (73' Πέρεθ), Άλβες.

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