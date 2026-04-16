ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε το... θαύμα η Ένωση, αλλά αποχαιρέτησε με νίκη το Conference League - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ τα έδωσε όλα, νίκησε με 3-1 την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn Arena , όμως δεν κάλυψε την ήττα του πρώτου αγώνα (3-0), με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό της ταξίδι να τελειώσει στους «8» του Conference League.

H Ένωση έφτασε σε σκορ παράτασης με δύο γκολ του Ζίνι (13', 51') και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν στο 36', όμως ο Ίσι βρήκε δίχτυα στο 60', με το γκολ του να είναι καθοριστικό για την έκβαση του ζευγαριού, καθώς ο «Δικέφαλος» δεν βρήκε το πολυπόθητο τέταρτο γκολ.

Έτσι, οι Ισπανοί προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Στρασμπούργκ που διέλυσε με 4-0 τη Μάιντς.

Μπήκε καλύτερα η Ράγιο, αλλά η ΑΕΚ πήρε τα πάνω της με Ζίνι και Μαρίν

Η ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena ήταν εντυπωσιακή, με τους φιλοξενούμενους να μην επηρεάζονται αρχικά. Η εκκίνηση του αγώνα ανήκε στη Ράγιο, καθώς στο 6' ο Ίσι Παλαθόν σούταρε από απόσταση, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Στρακόσα και για καλή του τύχη ο Ράτσιου αστόχησε από το μισό μέτρο! Μάλιστα, στο επόμενο λεπτό ο Άλβαρο Γκαρσία πάτησε περιοχή, όμως ο Αλβανός τερματοφύλακας έπεσε και μπλόκαρε το σουτ. Στο 10' ο Ισπανός εξτρέμ δοκίμασε, ξανά, την τύχη του από πλάγια, όμως η μπάλα έφυγε εκτός.

Η συνέχεια άνηκε στην ΑΕΚ. Στο 12' ο ολομόναχος Βάργκα αστόχησε από θέση βολής με κεφαλιά έπειτα από τη σέντρα του Ρότα. Αμέσως μετά, ο Πήλιος με πλάγιο βρήκε τον Ζίνι που γύρισε και... εκτέλεσε τον Μπατάλια για το 1-0 στο 13', βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια! Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν… φτερά στα πόδια και έκλεισαν τους Ισπανούς στα καρέ τους, ενώ στο 22' ζήτησαν πέναλτι για σπρώξιμο στον Βάργκα.

Στο 27' η ομάδα του Ινίγο Πέρεθ έχασε με τραυματισμό τον καλύτερο της παίκτη στο ματς, Άλβαρο Γκαρσία, δεχόμενοι ακόμα ένα πλήγμα αγωνιστικά και ψυχολογικά. Στη συνέχεια, ο Μπατάλια μπλόκαρε το καλό σουτ του Κουτέσα στο 30' και τρία λεπτά αργότερα (33') η νέα κεφαλιά του Βάργκα αντιμετωπίστηκε.

Στο 34' ο Κοϊτά «χόρεψε» την άμυνα της Ράγιο και κέρδισε πέναλτι από τον Ράτσιου, ο οποίος τον ανέτρεψε. Την ευθύνη ανέλαβε ο Μαρίν και με άψογη εκτέλεση έγραψε το 2-0 στο 36', κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επέμειναν και κέρδισαν πολλές στατικές φάσεις, εντείνοντας κατακόρυφα την πίεση τους. Πότε ο Μπατάλια, πότε ο Λεζέν ή ο Λουίζ Φελίπε «καθάριζαν» ψηλά τα γεμίσματα, ενώ στο 41' ο «κεραυνός» του Μαρίν εξουδετερώθηκε δύσκολα από τον Αργεντινό τερματοφύλακα. Τελευταία φάση του ημιχρόνου η κεφαλιά του Μουκουντί που κατέληξε άουτ.

Έφτασε σε σκορ παράτασης, αλλά την πλήγωσε ο Ίσι

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Ένωση είχε και πάλι το πόδι στο… γκάζι! Στο 47' ο Κοϊτά δεν εκτέλεσε καλά ένα φάουλ από εξαιρετική θέση, όμως στο 51' ήλθε η ισοφάριση στο συνολικό σκορ (3-3). Ο Κουτέσα πάτησε περιοχή και έσκαψε «γλυκά» για τον Ζίνι που πήδηξε στο… Θεό και πέτυχε το 3-0 με κεφαλιά πάνω από τον Μπατάλια! Στο 55' η Ράγιο έχασε με τραυματισμό και τον στόπερ Λουίζ Φελίπε, όμως οι παίκτες του Ινίγο Πέρεθ δεν πτοήθηκαν και μείωσαν σε 3-1 στο 60'. Ο Πέδρο Ντίαθ έκλεψε, έτρεξε την αντεπίθεση, ο Ίσι Παλαθόν έκοψε στην «καρδιά» της άμυνας και πλάσαρε, νικώντας στο σπριντ τον Ρότα.

Η ΑΕΚ έπρεπε να βρει, ξανά, γκολ για να στείλει το παιχνίδι, σε πρώτη φάση, στην παράταση. Στο 66' ο Ρότα έκλεψε και γύρισε στον Ζίνι, όμως η προβολή του πέρασε «βασανιστικά» παράλληλα με την εστία! Στο 70' ο Βάργκα «σέρβιρε» για τον Ανγκολέζο φορ, όμως πάνω στη γραμμή ήλεγξε την κεφαλιά του ο Λεζέν. Η κούραση φάνηκε να «λυγίζει» τους Κουτέσα και Ζίνι, τους οποίους άλλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς με τους Ελίασον και Γκατσίνοβιτς, αντίστοιχα. Στο 81' δοκίμασε την τύχη του με ένα δυνατό φάουλ από τον άξονα και ο Λεζέν, το οποίο έδιωξε με ασφάλεια ο Στρακόσα, διατηρώντας το 3-1.

Ο κόσμος προσπάθησε να σπρώξει τους «κιτρινόμαυρους» που είχαν δώσει ό,τι είχαν σε όλο τον αγώνα. Μια κεφαλιά του Μουκουντί και ένα σουτ του Κοϊτά δεν απείλησαν, ενώ στο 88' ο Βάργκα βρέθηκε πεσμένος στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι, με το VAR να λέει «παίξτε».

Στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων, οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που «άγγιξαν» το γκολ στο 90+6', όταν ο Ντε Φρούτος είχε την ευκαιρία, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι, διατηρώντας το τελικό 3-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (85' Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Κουτέσα (71' Ελίασον), Ζίνι (77' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε (55' Πέδρο Ντίαθ), Τσαβαρία, Σις, Ίσι Παλαθόν (80' Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (55' Βαλεντίν), Ακομάς (46' Αλεμάο), Άλβαρο Γκαρσία (27' λ.τρ. Εσπίνο), Ντε Φρούτος.