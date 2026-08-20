ΑΕΚ: Το πρώτο «φλερτ» με τον Λυκογιάννη που «πάγωσε» το 2025 παρότι είχε τις... ευλογίες του Χαβιέρ Ριμπάλτα - iefimerida.gr

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης είχε απασχολήσει την ΑΕΚ και το 2025 ωστόσο η περίπτωσή του δεν προχώρησε ποτέ παρά τη θετική εισήγηση του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για αριστερό μπακ μετά την αποχώρηση του Πενράις και το όνομα του Χαράλαμπου Λυκογιάννη είναι αυτό που «ακούγεται» έντονα. Kι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας αμυντικός συνδέεται με τους «κιτρινόμαυρους».

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Η εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο, η δυνατότητα να αγωνιστεί σε δύο θέσεις, το ελληνικό διαβατήριο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερος (αποχώρησε από τη Μπολόνια) συνθέτουν ένα πακέτο που είναι ελκυστικό για την πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Γιατί είχε... χαλάσει του Λυκογιάννη στην ΑΕΚ

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό κάδρο της ΑΕΚ, περίπου ενάμιση χρόνο μετά την πρώτη φορά που το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα την «Ένωση». Και τότε, τον Ιανουάριο του 2025, ο Έλληνας αμυντικός είχε αποτελέσει επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα, όμως η μεταγραφή δεν προχώρησε για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Ο Ριμπάλτα γνώριζε καλά την περίπτωση του Λυκογιάννη και είχε ξεχωρίσει το προφίλ του καθώς και τα χαρακτηριστικά του ως μία λύση που μπορούσε να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Η εισήγησή του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να προχωρήσει η υπόθεση.

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Ο τότε προπονητής της «Ένωσης», Ματίας Αλμέιδα, δεν είχε δώσει το απαραίτητο «πράσινο φως» για την απόκτηση του 32χρονου αμυντικού και έτσι το ενδιαφέρον έμεινε σε επίπεδο διερεύνησης. Η ΑΕΚ δεν προχώρησε στην κίνηση και ο Λυκογιάννης συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία.

Ξανά στο προσκήνιο, αλλά με διαφορετικά δεδομένα

Πλέον, περίπου 18 μήνες αργότερα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο Λυκογιάννης βρίσκεται εκ νέου στη λίστα της ΑΕΚ και η περίπτωσή του παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την Ένωση.

Ο έμπειρος αμυντικός είναι πλέον ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπολόνια, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τα δεδομένα σε σχέση με το 2025.

Παράλληλα, το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει σε περισσότερες από μία ανάγκες. Ο Λυκογιάννης μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερός μπακ, αλλά και ως αριστερός στόπερ, κυρίως σε διάταξη με τριάδα στην άμυνα. Η πολυθεσία του, επομένως, αποτελεί ένα επιπλέον ατού για το ρόστερ της ΑΕΚ.

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Η εμπειρία της Serie A και το δυνατό αριστερό πόδι

Ο Λυκογιάννης έχει χτίσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας, με την Ιταλία να αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.Με ύψος 1,86 μ. και δυνατό αριστερό πόδι, διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να τον κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο.

Είναι δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, έχει καλό σουτ, ενώ μπορεί να απειλήσει και στις στατικές φάσεις. Η ιταλική του εμπειρία, μάλιστα, είναι σημαντική. Μετά τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και τους δανεισμούς του σε Λεβαδειακό και Εργοτέλη, πήρε το 2015 τον δρόμο για την Αυστρία και τη Στουρμ Γκρατς, όπου κατέγραψε 81 συμμετοχές και έξι γκολ.

Τον Ιανουάριο του 2018 έκανε το μεγάλο βήμα για τη Serie A, παίρνοντας μεταγραφή στην Κάλιαρι. Εκεί πραγματοποίησε 109 εμφανίσεις και πέτυχε πέντε γκολ, καθιερώνοντας το όνομά του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2022 ακολούθησε η μετακίνησή του στην Μπολόνια. Με τη φανέλα της κατέγραψε 70 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ πήρε εμπειρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος σε Champions League και Europa League. Συνολικά, ο Λυκογιάννης μετρά 171 συμμετοχές και εννέα γκολ στη Serie A.