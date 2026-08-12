ΑΕΚ, μεταγραφές: «Προχωράνε καλά οι συζητήσεις για τον Ελίασον», σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της Ιντερνασιονάλ - iefimerida.gr

Ακόμη και σήμερα μπορεί να «κλείσει» η μετακίνηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο τεχνικός διευθυντής των Βραζιλιάνων.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής των Βραζιλιάνων, αναφέροντας πως η συμφωνία με την ΑΕΚ μπορεί να κλείσει ακόμη και εντός της ημέρας (Τετάρτη 12/8).

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«Η υπόθεση του Σουηδού παίκτη προχωράει καλά, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το deal μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα. Είναι ένας παίκτης που μας έχει εντυπωσιάσει πολύ», είπε μιλώντας στο «Radio General» ο Αμπέλ Μπράγκα.

ΑΕΚ: Σε προχωρημένες επαφές για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ

Τα λόγια του τεχνικού διευθυντή της Ιντερνασιονάλ επιβεβαιώνονται από το «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ. Όλα δείχνουν πως ο Νίκλας Ελίασον θα συνεχίσει θα ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Βραζιλία μέσα στις επόμενες ώρες.

Έτσι, ο Σουηδός εξτρέμ θα αγωνιστεί με την φανέλα της Ιντερνασιονάλ για την φετινή σεζόν, με την Πρωταθλήτρια Ελλάδας να λαμβάνει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο. Οι Βραζιλιάνοι θα διατηρήσουν οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια.

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Με την φανέλα της ΑΕΚ, ο Ελίασον αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Μέσα σε αυτό τον καιρό πραγματοποίησε 134 συμμετοχές, έχοντας ως απολογισμό 13 γκολ και 30 ασίστ.