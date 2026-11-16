ΑΕΚ: Ποιος είναι ο 16χρονος Στέφανος Τσαντήλας που αγωνίστηκε βασικός στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού

Ο Στέφανος Τσαντήλας πήρε την ευκαιρία από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς αγωνίστηκε βασικός στο φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού, ενώ έχει ήδη «γράψει» ιστορία με τα «κιτρινόμαυρα».

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) η ΑΕΚ υποδέχθηκε την ΑΕ Λεμεσού στην -κεκλεισμένων των θυρών- «Allwyn Arena» για φιλικό παιχνίδι... ξεμουδιάσματος. Η «Ένωση» επικράτησε με 3-0 χάρη στα γκολ των Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτα, ωστόσο τα «βλέμματα» στράφηκαν στον Στέφανο Τσαντήλα.

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Ο 16χρονος επιθετικός πήρε το... βάπτισμα του πυρός από τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «πρότζεκτ» της «κιτρινόμαυρης» ακαδημίας. Μάλιστα, έχει «γράψει» ήδη ιστορία, καθώς πρόκειται για τον νεότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Το ξεκίνημα του Τσαντήλα στην ΑΕΚ και η... εκτόξευση της σεζόν 2024-25

Το... ταξίδι του Στέφανου Τσαντήλα στην ΑΕΚ ξεκίνησε το 2022. Τότε, οι «κιτρινόμαυροι» εντόπισαν τον νεαρό Έλληνα επιθετικό στον Κένταυρο Βριλησσίων. Από την αρχή της παρουσίας του στα Σπάτα ξεχώρισε για το ταλέντο του, αγωνιζόμενος κατά κύριο λόγο στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Το... ξεπέταγμα του Τσαντήλα έγινε την σεζόν 2024-25. Φόρεσε το περιβραχιόνιο της Κ15 της «Ένωσης» και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση της κατηγορίας. Οι επιδόσεις του ήταν εξαιρετικές, καθώς πέτυχε 10 γκολ σε 23 συμμετοχές, όντας ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα υποδομής.

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Η ιστορία που «έγραψε» ο Τσαντήλας στην ΑΕΚ και η οικογένειά του

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Τσαντήλας «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης της ΑΕΚ που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο στην ιστορία της «Ένωσης», όντας 15 χρόνων.

Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικογένεια του νεαρού επιθετικού. Ο Τσαντήλας προέρχεται από πολυμελή οικογένεια και το ένα από τα αδέλφια του, ο Δημήτρης, ο οποίος γεννήθηκε το 2005, έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πανιώνιο.