ΑΕΚ: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεταγραφής του Λυκογιάννη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ποια είναι τα αρνητικά και τα θετικά της μεταγραφής του Μπάμπη Λυκογιάννη, με τον οποίο η ΑΕΚ αντικαθιστά τον Τζέιμς Πένραϊς στην θέση του αριστερού μπακ.

Ο... κύβος ερρίφθη! Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι ο «εκλεκτός» της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Έλληνα μπακ να έρχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να αποτελέσει μαζί με τον Πήλιο ένα «γαλανόλευκο» δίδυμο στην συγκεκριμένη θέση.

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Μετά από οχτώ χρόνια στην Ιταλία και συνολικά 13 στο εξωτερικό, ο Λυκογιάννης επιστρέφει στην χώρα μας, αυτή τη φορά για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων». Η επιλογή των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα να προκρίνουν την λύση αυτή, περιλαμβάνει τόσο θετικά στοιχεία, όσο και ορισμένα... ερωτηματικά.

Η πορεία του Μπάμπη Λυκογιάννη πριν την ΑΕΚ

Μετά από κάποια χρόνια στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και δανεισμόυς σε Εργοτέλη και Λεβαδειακό, ο Λυκογιάννης πραγματοποίησε 10 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «ερυθρόλευκων». Το 2015 έκανε το... βήμα στο εξωτερικό, παίρνοντας μεταγραφή στην Στουρμ Γκρατς.

Στην Αυστρία έμεινε για 2,5 σεζόν, πραγματοποιώντας 82 συμμετοχές. Εκεί, «μέτρησε» έξι γκολ και οχτώ ασίστ. Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στο... βήμα παραπάνω, με την Κάλιαρι να τον αποκτά με δύο εκατομμύρια.

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Εξελίχθηκε σε βασικό μέλος της Κάλιαρι, όπου έκατσε για 4,5 σεζόν. Συνέχισε στην Μπολόνια, η οποία τον έκανε δικό της ως ελεύθερο. Συνολικά, πραγματοποίησε 171 συμμετοχές στην Serie A, αποκτώντας σημαντική επειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής Λυκογιάννη για την ΑΕΚ

Σίγουρα, η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο καθιστά σημαντικό πλεονέκτημα της μεταγραφής του. Εκτός από τα παιχνίδια στην Serie A, ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας αγωνίστηκε με την Μπολόνια τόσο στην league phase του Europa League, όσο και στου Champions League.

Μάλιστα, η league phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αποτελεί μεγάλο στόχο την φετινή σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία φιλοδοξεί να... τελειώσει την δουλειά με την Λέφσκι Σόφιας στην «Allwyn Arena», μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα.

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Επιπλέον, δεν πιάνει θέση ξένου στην ευρωπαϊκή λίστα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να συμπεριλάβει σε αυτή όλους τους ξένους παίκτες στους οποίους υπολογίζει. Από την άλλη, ο Λυκογιάννης θα πάρει την θέση του Καλοσκάμη και μαζί με Μάνταλο, Πήλιο και Ρότα θα αποτελέσει την ελληνίκη «τετράδα» στην λίστα.

Ο πολυθεσίτης Λυκογιάννης και το... ερωτηματικό της ετοιμότητάς του

Εκτός από αριστερός μπακ, ο Λυκογιάννης μπορεί να... υπηρετήσει και τον ρόλο του αριστερού στόπερ, λόγω του ύψους του (1,91 μ.) και της ταχύτητάς του. Το γεγονός αυτό αφήνει ένα... παράθυρο στους «κιτρινόμαυρους» να «θυσιάσουν» έναν εκ των Βίντα η Γκατσίνοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα της league phase, αν και εφόσον αποκτηθεί ξένος στόπερ ή χαφ.

Βέβαια, υπάρχει το... ερωτηματικό της ετοιμότητάς του. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας βρίσκεται χωρίς ομάδα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, όταν έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια. Όπερ και σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με σύλλογο, άρα θα χρειαστεί χρόνο για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Όπως όλα δείχνουν, με την προσθήκη του Λυκογιάννη η πρωταθλήτρια Ελλάδας «κλείνει» το βασικό μέρος του μεταγραφικού σχεδιασμού της. Μένει να φανεί αν τυχόν πρόκριση στα «αστέρια» φέρει και άλλες προσθήκες, δεδομένου ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού θα είναι υψηλό.