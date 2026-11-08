ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR 74-83: «Πράσινο» το ντέρμπι των απουσιών, με σούπερ Μπάντιο να λυγίζει την «Ένωση» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο νικητής (74-83) σε ένα ντέρμπι που σημαδεύτηκε από απουσίες και τον τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν, απέναντι στην ΑΕΚ.

Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στην Basket League βάφτηκε... πράσινο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι ο νικητής, απέναντι στην πολύ μαχητική ΑΕΚ, που έχασε τους Μπράουν και Φλιώνη μέσα στο ματς, έμεινε με rotation επτά παικτών, αλλά πάλεψε.

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Ωστόσο, δεν βρήκε αντίδοτο στον εκπληκτικό Μπάντιο, πλήρωσε τις χαμένες βολές της και ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ναν, Σλούκας, Γιαμπουσέλε έμειναν εκτός για τους «πράσινους», αλλά ο Μπάντιο έπαιξε για όλους τους παραπάνω σε ένα τρομερό ματς, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Την ώρα που η ΑΕΚ περιμένει τις εξετάσεις του Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε μόνος του πριν από το φινάλε του ημιχρόνου και υπάρχουν φόβοι για σοβαρή «ζημιά» στον αχίλλειο.

Ο Σενεγαλέζος ολοκλήρωσε με 25 πόντους, έχοντας 6/7 τρίποντα, ενώ για την ΑΕΚ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 19, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν με το πενιχρό 16/31 από τη γραμμή των βολών και μοιραία… λύγισαν στο φινάλε.

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Με αυτήν τη νίκη ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 5-1, αλλά κουβαλάει και το -2 από την περσινή σεζόν, ενώ η ΑΕΚ έπεσε στο 2-4.

Η ΑΕΚ με πιο δυνατή εκκίνηση, αλλά έχασε τον Μπράουν πριν από το ημίχρονο

Ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε με το σχήμα των τριών φόργουορντ, έχοντας τον Μήτογλου σε θέση «5», αλλά η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ δυναμικά, παίρνοντας προβάδισμα εννέα πόντων (11-2, 4'). Νόλεϊ και Γουίλιαμς οδήγησαν την ΑΕΚ στο σκοράρισμα, με την ΑΕΚ να χτυπάει πολύ στο pick n' roll τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Το τρίποντο του Λαρεντζάκη διαμόρφωσε το 24-17 (11'), αλλά ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ δεν βρήκε τα μακρινά σουτ που ήθελε, βοήθησε τους «πράσινους» να επιστρέψουν. Ο Φρανσίσκο έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό AKTOR με 30-33 και ένα πολύ άσχημο περιστατικό, με τον τραυματισμό του Μπράουν και τους φόβους για θέμα στον αχίλλειο, επηρέασε την ΑΕΚ.

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Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν δύο μακρινά σουτ από τον Γουίλιαμς και αυτό του Μπάρτλεϊ πίσω από το κέντρο για το 40-37 (20').

Φρανσίσκο και Μπάρτλεϊ ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος με ένα άτυπο μπρα-ντε-φερ, με την ΑΕΚ να χάνει και τον Φλιώνη στη διάρκεια του ματς. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Σάκοτα κρατούσαν αυτό το μικρό προβάδισμα των πέντε πόντων, μετά και το σουτ του Κατσίβελη (52-47, 25').

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Το πήρε πάνω του ο Μπάντιο και χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR

Τα τέσσερα φάουλ του Λεσόρ (28') άλλαξαν τον χάρτη της αναμέτρησης, αλλά η πίεση του Παναθηναϊκού AKTOR στον μοναδικό γκαρντ της ΑΕΚ που απέμεινε, ανέτρεψε τα δεδομένα. Με τον Μπάντιο να είναι ο παίκτης που πήρε πάνω του την ευθύνη και με το σκοράρισμά του να οδηγεί στο 57-63 (32').

Ο Σενεγαλέζος έπαιξε μόνος του επί της ουσίας στην επίθεση και έδωσε τις επιθετικές λύσεις που ήθελε ο Παναθηναϊκός AKTOR, απέναντι στην ΑΕΚ που έμεινε με rotation επτά παικτών. Δύο μεγάλα σουτ του Χέις Ντέιβις άνοιξαν τη διαφορά στους οκτώ (66-74, 36') και δεν υπήρχε επιστροφή για την ΑΕΚ.

Ο Μπάντιο έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στα 50'', όταν σκόραρε με ένα ταμπλό ένα τρίποντο για το 74-83, που ήταν η χαριστική βολή.

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Τα δεκάλεπτα: 19-14, 40-37, 55-58, 74-83.