ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0: Γύρισε από την Αγγλία... θυμωμένη! -Γκολ και θέαμα στη Νέα Φιλαδέλφεια [βίντεο] - iefimerida.gr

Ακόμη ένα εύκολο βράδυ είχε η... καταιγιστική ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας με 5-0 του Παναιτωλικού για την 8η αγωνιστική της Super League.

Με τον καλύτερο τρόπο επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις της η ΑΕΚ! Μετά τις δύο ήττες στο Champions League, η πρωταθλήτρια Ελλάδας έψαχνε αντίδραση και την βρήκε, νικώντας εύκολα τον Παναιτωλικό με 5-0 για την όγδοη αγωνιστική της Super League.

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Ο Μουκουντί έδωσε το... έναυσμα για την έναρξη του πάρτι, κάνοντας στο πέμπτο λεπτό το 1-0. Ο απίστευτος Κοϊτά σκόραρε στο 23' και έδωσε την ασίσ στον Ζίνι στο 38', ενώ ο Βάργκα στο 56' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 4-0.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε με ωραίο γκολ ο Ζούμπκοφ στις καθυστερήσεις, με τον Ουκρανό να πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ συμπληρώνει και επίσημα έναν χρόνο αήττητη στην Super League, αφού τελευταία φορά είχε ηττηθεί στις 26 Οκτωβρίου του 2025.

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Super League: Καταιγιστική ΑΕΚ, «καθάρισε» τον Παναιτωλικό από το ημίχρονο

Η ΑΕΚ μπήκε με... ορμή στο ματς και έφτασε κοντά στο γκολ, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Στα 40 δευτερόλεπτα, ο Κοϊτά έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά, αλλά ο Ξενόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το παράλληλο γύρισμα που επιχείρησε ο Μαυριτανός.

Τελικά, το γκολ για την πρωταθλήτρια Ελλάδας δεν άργησε να έρθει. Στο 5', ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο Μουκουντί εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Ξενόπουλου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έβγαλαν το πόδι από το... γκάζι και συνέχισαν να κυριαρχούν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Στο έβδομο λεπτό, ο Ρότα γύρισε ωραία από τα δεξιά, όμως το σουτ του Μάνταλου κατέληξε άουτ.

Στο 13', η ομάδα του Νίκολιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Ο Βάργκα πέρασε ωραία στον Ζίνι, με τον Ανγκολέζο να ανεβάζει ταχύτητα, να φτάνει στην περιοχή του Παναιτωλικού και τον Ξενόπουλο να λέει «όχι» στο πλασέ του.

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Τρία λεπτά μετά, ο Ξενόπουλος μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Βάργκα, την οποία ο Ούγγρος επιχείρησε μετά από σέντρα του Πήλιου.

Ο... καταιγισμός ευκαιριών από πλευράς ΑΕΚ έφερε το δεύτερο γκολ στο 23'. Ο Βιτάλις πέρασε ωραία στον Κοϊτά, με τον Μαυριτανό να κάνει ωραία ενέργεια από τα δεξιά, να αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 2-0.

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Με την συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Παναιτωλικός έφτασε για πρώτη φορά κοντά σε γκολ. Ωστόσο, ο Μουκουντί επενέβη έγκαιρα και το σουτ του Μεχία κατέληξε σε κόρνερ.

Το... πάρτι των «κιτρινόμαυρων» δεν είχε σταματημό, με το τρίτο γκολ να έρχεται στο 38'. Ο Κοϊτά πήρε και πάλι την μπάλα από τα δεξιά, έκανε το κατάλληλο γυρισμά και ο Ζίνι με ωραίο πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 3-0!

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική ευκαιρία, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας... καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το ημίχρονο.

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Super League: Η ΑΕΚ κράτησε εύκολα το «τρίποντο» κόντρα στον Παναιτωλικό

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο. Στο 51', ο Ζίνι ανατράπηκε από τον Ξενόπουλο, με τον Φίτσα να δείχνει αρχικά κόρνερ. Το VAR παρενέβη και διόρθωσε την απόφαση, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βάργκα, με τον Ούγγρο επιθετικό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 4-0.

Η ΑΕΚ έφτασε μία... ανάσα από το πέμπτο γκολ. Στο 64ο λεπτό, ο Ζίνι σούταρε ωραία έξω από την περιοχή, με τον Ξενόπουλο να αποκρούει και να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.

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Τελικά, το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Ζούμπκοφ, με τον Ουκρανό να σκοράρει με ωραίο σουτ στις καθυστερήσεις και να διαμορφώνει το τελικό 5-0. Έτσι, η ΑΕΚ πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της στην Super League.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (80' Λυκογιάννης), Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Κάιρινεν (62' Μαρίν), Βιτάλις, Κοϊτά, Μάνταλος (62' Κουτέσα), Ζίνι (68' Ζούμπκοφ), Βάργκα (62' Γιόβιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα (46' Νικολάου), Εστεμπάν, Μπάσι (46' Άλεξιτς), Εράκοβιτς, Οπόκου, Μεχία