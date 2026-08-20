Τα δεδομένα για Λαρεντζάκη που πλησιάζει στην ΑΕΚ -Η περίπτωση Πουλακίδα που έχει... δουλέψει ο Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην επιστροφή του στην ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κυκλώσει εδώ και καιρό το όνομα του Λαρεντζάκη, για την ενίσχυσή τους. Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε την περσινή σεζόν την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, πανηγύρισε τον τίτλο της EuroLeague, αλλά φαίνεται πως ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.

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Ο «Λάρι» είχε περιορισμένο ρόλο την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό και θέλει να βρει μια ομάδα που θα έχει βαριά λεπτά στο παρκέ. Η ΑΕΚ του προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, με το deal να είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί, μιας και οι δύο πλευρές αναζητούν τη «Χρυσή Τομή» ως προς το buy out του παίκτη.

Ενώ ο ίδιος ο Λαρεντζάκης θα λάβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που θα προσεγγίζει αυτό που έχει λαμβάνειν στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να ζητούν ένα ποσό της τάξεως των 200 χιλιάδων για να τον αφήσουν ελεύθερο και το θέμα να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η περίπτωση του Λαρεντζάκη και τα διαβατήρια του Ολυμπιακού

Ως γνωστόν, τα πάντα στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο κινούνται σε ρυθμούς Τόμας Γουόκαπ. Ο πολιτογραφημένος Έλληνας γκαρντ αποτελεί επί της ουσίας ξένο σώμα στην ομάδα και έτσι ο Ολυμπιακός τηρούσε στάση αναμονής για τον Λαρεντζάκη.

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Ωστόσο, έχει ήδη προσθέσει τον Νίκο Πλώτα στη… μηχανή του και έχει λοκάρει άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού, όπως αυτήν του Τζον Πουλακίδα. Ο οποίος έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο, αλλά ακόμα περιμένει να δει τι θα συμβεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έχοντας ως προτεραιότητα το NBA.

Με τον Ολυμπιακό να έχει δουλέψει τη συγκεκριμένη περίπτωση και να περιμένει σε περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να κάνει το βήμα στην Ευρώπη. Άλλωστε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο Λας Βέγκας, τον παρακολούθησε από κοντά και μίλησε μαζί του φέτος το καλοκαίρι, με τους Πειραιώτες να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους.