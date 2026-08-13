ΑΕΚ: Φτιάχνει βαλίτσες για Βραζιλία ο Ελίασον -Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στην Ιντερνασιονάλ - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης του δανεισμού του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, με τα τυπικά να απομένουν εντός της ημέρας για την παραχώρησή του.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετακίνηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ, με τον δανεισμό του 30χρονου εξτρέμ να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην Πέμπτη (13/8). Μάλιστα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος εξασφαλίζει σημαντικό οικονομικό όφελος από την παραχώρηση του Σουηδού στη βραζιλιάνικη ομάδα.

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Από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ ο Ελίασον

Ο Νίκλας Ελίασον αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, επιστρέφοντας ουσιαστικά στη χώρα όπου είχε αγωνιστεί πριν ανοίξει το ευρωπαϊκό κεφάλαιο της καριέρας του. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη.

Ο ποδοσφαιριστής είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ και οι επαφές της πλευράς του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο προχώρησαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Πλέον, οι δύο ομάδες που τα έχουν βρει σε όλα, βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο δανεισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

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Τι κερδίζει η ΑΕΚ από τη συμφωνία

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από οικονομικής πλευράς για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» καταφέρνει να βρει λύση για έναν ποδοσφαιριστή που είχε τεθεί εκτός αγωνιστικού πλάνου του Μάρκο Νίκολιτς, ακολουθώντας μια διαδικασία ανάλογη με εκείνη του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ο οποίος παραχωρήθηκε με τη σειρά του δανεικός στη ΛΑΣΚ Λιντς.

Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ ικανοποιεί τους «κιτρινόμαυρους» στις βασικές της αρχές και, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η ΑΕΚ θα έχει άμεσο οικονομικό όφελος.Συγκεκριμένα, το ενοίκιο του δανεισμού ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, ενώ η βραζιλιάνικη ομάδα αναμένεται να καλύψει και το συμβόλαιο του Ελίασον, το οποίο κινείται κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το συνολικό οικονομικό όφελος για την ΑΕΚ από τον μονοετή δανεισμό υπολογίζεται περίπου στα 1,2-1,3 εκατ. ευρώ.

Η οψιόν των 2,5 εκατ. ευρώ για Ελίασον

Το deal, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο προσοδοφόρο για την «Ένωση». Σε περίπτωση που η Ιντερνασιονάλ αποφασίσει το καλοκαίρι του 2027 να προχωρήσει στην αγορά του Ελίασον, τότε προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί σε δόσεις στην ΑΕΚ.

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Με άλλα λόγια, η Ένωση εξασφαλίζει από τώρα ένα σημαντικό οικονομικό όφελος και ταυτόχρονα διατηρεί τη δυνατότητα να βάλει στα ταμεία της ακόμη 2,5 εκατ. ευρώ, εφόσον ο Ελίασον πείσει την Ιντερνασιονάλ να ενεργοποιήσει την οψιόν.

Η επένδυση της ΑΕΚ στον Ελίασον

Ο Ελίασον είχε αποκτηθεί από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022, όταν η Ένωση κατέβαλε περίπου 2 εκατ. ευρώ στη Νιμ, η οποία αγωνιζόταν τότε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2024, οι «κιτρινόμαυροι» επέκτειναν τη συνεργασία τους με τον Σουηδό ακραίο, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, το οποίο έχει ισχύ έως το 2028.