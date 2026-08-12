ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του Super Cup [βίντεο] - iefimerida.gr

Όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συνεχάρη τον Χρήστο Κόντη.
Ο ΟΦΗ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία! Λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί σήκωσαν και το Super Cup, «λυγίζοντας» στα πέναλτι μ3 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρά το «buzzer-beater» του Ζίνι. Αμέσως μετά την λήξη του τελικού, εκτυλίχθηκε μία όμορφη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στο στάδιο, πλησίασε τον Χρήστο Κόντη και έδωσε το χέρι στον Έλληνα προπονητή, δίνοντάς του συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα των Κρητικών. Ο Κόντης ανταποκρίθηκε στον διοικητικό ηγέτη των «κιτρινόμαυρων» και ανταπέδωσε τον χαιρετισμό.
Δείτε το βίντεο με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντη για την κατάκτηση του Super Cup
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