ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2 (4-5 πέν.): Οι Κρητικοί «έβαψαν»... ασπρόμαυρο στη «ρώσικη ρουλέτα» τον πρώτο τίτλο της χρονιάς [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ έκανε ολική ανατροπή, «πληγώθηκε» στις καθυστερήσεις, αλλά επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι (2-2 κ.δ.) και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ.

Μετά το Κύπελλο Ελλάδας, ο ΟΦΗ σήκωσε και το Super Cup! Οι Κρητικοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Γιόβιτς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο έφεραν «τούμπα» το παιχνίδι με Ανδρούτσο και Κωστούλα, πριν ο Ζίνι στείλει τον αγώνα στα πέναλτι με κεφαλιά «buzzer-beater» στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Στα πέναλτι, οι Κυπελλούχοι ήταν αλάνθαστοι. Ισέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος σκόραραν. Από την «Ένωση», οι Γιόβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζίνι σκόραραν, ενώ ο Βάργκα αποδείχτηκε... μοιραίος, με τον ΟΦΗ να σηκώνει το τρόπαιο.

Super Cup Ελλάδας: Προβάδισμα με Γιόβιτς για την ΑΕΚ, έβαλε «στοπ» ο Μπαλαμώτης στις ευκαιρίες του ΟΦΗ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να πιέζει ψηλά, έχοντας ως στόχο να δυσκολέψει τους παίκτες της ΑΕΚ στην ανάπτυξή τους. Στα επόμενα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» ισορρόπησαν το παιχνίδι, κρατώντας αρκετά την μπάλα στην κατοχή τους.

Στο 9ο λεπτό, η πρωταθλήτρια Ελλάδας απείλησε για πρώτη φορά, όταν ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

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Στο 12' ο Αϊτόρ σέντραρε από τα αριστερά επικίνδυνα, με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία του Μπαλαμώτη και να πηγαίνει πλάγιο.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, είχαμε την πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού, με την «Ένωση» να «αγγίζει» το γκολ. Ο Κοϊτά πέρασε ωραία κάθετη στον Μαρίν, με τον Ρουμάνο να πλασάρει από πλάγια θέση και τον Χριστογεώργο να αποκρούει με τα πόδια.

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Στο 24' οι Κρητικοί απείλησαν μετά από λάθος του Ρέλβας. Ο Νους «οδήγησε» την μπάλα, έφτασε στο ύψος της περιοχής, αλλά σούταρε δίπλα από τα δοκάρια του Μπαλαμώτη.

Δύο λεπτά μετά, ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, με τον Ρέλβας να παίρνει την κεφαλιά αδύναμα και τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει εύκολα.

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Στο 36ο λεπτό ο Φούντας εκτέλεσε με δύναμη ένα φάουλ από μακριά, με την μπάλα να καταλήγει στην «αγκαλιά» του Μπαλαμώτη.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς άνοιξαν το σκορ στο 38'. Μετά από ωραία αντεπίθεση των Κοϊτά και Μαρίν, ο Ρουμάνος έδωσε την μπάλα στον Γιόβιτς και ο Σέρβος με δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή «έγραψε» το 1-0.

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Πέντε λεπτά μετά, στην τελευταία φάση του α' ημιχρόνου, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Μπαλαμώτης έβαλε «στοπ» με τα πόδια στο δυνατό σουτ του Φούντα.

Super Cup Ελλάδας: Ολική ανατροπή για τον ΟΦΗ, απάντησε με «buzzer-beater» η ΑΕΚ

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Κρητικοί απείλησαν στο 48ο λεπτό, με τον Αποστολάκη να κερδίζει τη μονομαχία με τον Πήλιο, αλλά να πλασάρει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Μπαλαμώτη.

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Ένα λεπτό μετά ήταν η ΑΕΚ αυτή που βρέθηκε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Ρότα γύρισε από τα δεξιά για τον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να σουτάρει πάνω στον Χριστογεώργο, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν με τον Καλοσκάμη. Ο Γιόβιτς πήρε την μπάλα στο κέντρο και πέρασε ωραία στον νεαρό, ο οποίος απέφυγε τον Μπουχαλάκη, αλλά δεν πρόλαβε να «εκτελέσει».

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Στο 68' η «Ένωση» έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Γιόβιτς βρήκε με ωραία κάθετη τον Μάγερ, με τον Κροάτη να μην προλαβαίνει να «εκτελέσει» στο τετ α τετ με τον Χριστογεώργο, καθώς ο Σιέλης επενέβη με καίριο τάκλιν.

Ο ΟΦΗ βρήκε την ισοφάριση με πολύ ωραίο γκολ ένα λεπτό μετά. Μετά από ανάπτυξη των Κρητικών, ο Ανδρούτσος πλάσαρε υπέροχα μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

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Οι Κρητικοί έκαναν την ολική ανατροπή στο 76'. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-2 για την ομάδα του. Ο Παπαπέτρου έδειξε σέντρα μετά από εξέταση σε onfield review για πιθανό οφσάιντ του Σιέλη.

Στο 84' ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ και βρήκε ωραία τον Γιόβιτς, με τον Σέρβο σέντερ φορ να πιάνει αδύναμα την κεφαλιά, την οποία ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα.

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Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά και με «buzzer-beater» έστειλε τον τελικό στα πέναλτι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περνάει τον Στρακόσια στη θέση του Μπαλαμώτη.

Ο ΟΦΗ σήκωσε το Super Cup Ελλάδας στα πέναλτι - «Μοιραίος» ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Στα πέναλτι, οι Κυπελλούχοι ήταν αλάνθαστοι. Ισέκα, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσος σκόραραν. Από την «Ένωση», οι Γιόβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζίνι σκόραραν, ενώ ο Βάργκα αποδείχτηκε... μοιραίος, με τον Χριστογεώργο να του λέει «όχι» και τον ΟΦΗ να σηκώνει το τρόπαιο.