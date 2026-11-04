Απασφάλισε για παλαίμαχο παίκτη της ΑΕΚ ο Ρότα -«Ένας κύριος βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει και κράζει» - iefimerida.gr

Μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ρότα εξέφρασε τις ενοχλήσεις του για τις τοποθετήσεις παλαιμάχου παίκτη της «Ένωσης», τον οποίο δεν κατανόμασε.

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2, ο Λάζαρος Ρότα έκανε αιχμηρές δηλώσεις στην μικτή ζώνη, οι οποίες είχαν αποδέκτη πρώην παίκτη της «Ένωσης». Ο διεθνής δεξιός μπακ δεν αποκάλυψε το όνομά του, ωστόσο τόνισε ότι ο ίδιος γνωρίζει πως είναι αποδέκτης του μηνύματός του.

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Ο Ρότα ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές και προειδοποίησε πως ενδεχόμενη νέα αναφορά στον ίδιο ή σε συμπαίκτη του θα προκαλέσει διαφορετική αντίδραση.

Λάζαρος Ρότα: «Την επόμενη φορά που θα μιλήσει για εμένα ή για συμπαίκτη μου, θα πάμε σε άλλο μονοπάτι»

«Ένας κύριος βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει και κράζει. Προτού μιλήσει και ό,τι έχει να πει για οποιονδήποτε παίκτη, να βουτήξει καλά τη γλώσσα στο κεφάλι, γιατί δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ξέρει ο ίδιος, ξέρει σε ποιον αναφέρομαι. Δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια δήλωση.

Την επόμενη φορά που θα μιλήσει για εμένα ή για συμπαίκτη μου, θα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Ξέρω, είναι παλιός παίκτης εδώ πέρα, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς όλους μας, όπως υπήρχε και για αυτόν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ξέρει αυτός».