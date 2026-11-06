 Ο Κοϊτά ξεπέρασε τον Γιαμάλ και τον Ολίσε - Το απίθανο στατιστικό - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Κοϊτά ξεπέρασε τον Γιαμάλ και τον Ολίσε - Το απίθανο στατιστικό

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ / Φωτογραφία: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κατακτώντας την κορυφή σε μια εντυπωσιακή στατιστική κατηγορία του Champions League.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά συνεχίζει να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΚ στο φετινό Champions League ειδικά με τα όσα έκανε κόντρα στη Ρεάλ, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή μιας ιδιαίτερα απαιτητικής στατιστικής κατηγορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αεκ ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ ΟΛΙΣΕ Champions League

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ