Ο Κοϊτά ξεπέρασε τον Γιαμάλ και τον Ολίσε - Το απίθανο στατιστικό - iefimerida.gr

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κατακτώντας την κορυφή σε μια εντυπωσιακή στατιστική κατηγορία του Champions League.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά συνεχίζει να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στην ΑΕΚ στο φετινό Champions League ειδικά με τα όσα έκανε κόντρα στη Ρεάλ, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή μιας ιδιαίτερα απαιτητικής στατιστικής κατηγορίας.

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