 Ο Κάιρινεν επιστρέφει στην ΑΕΚ με ενοχλήσεις -Η ενημέρωση της εθνικής Φινλανδίας
ΣΠΟΡ

Ο Κάιρινεν επιστρέφει στην ΑΕΚ με ενοχλήσεις -Η ενημέρωση της εθνικής Φινλανδίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ
Ο Κάαν Κάιρινεν στον αγώνα της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Κάαν Κάιρινεν στον αγώνα της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης / Φωτογραφία: AP

Ο Κάιρινεν δεν αγωνίστηκε κόντρα στην Αλβανία και έμεινε εκτός και από το παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο, με την εθνική Φινλανδίας να ενημερώνει πως ο μέσος της ΑΕΚ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Πρόβλημα προέκυψε με έναν εκ των διεθνών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος βρίσκεται στην εθνική Φινλανδίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο χαφ των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται αντιμέτωπος με ενοχλήσεις.

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Αυτές δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικές, όμως το ακριβές πρόβλημα και διάστημα απουσίας του θα διαπιστωθεί όταν επιστρέφει στα Σπάτα για να ενσωματωθεί με την «Ένωση». Από την μεριά της η ομοσπονδία της Φινλανδίας ενημέρωσε ότι ο Κάιρινεν δεν θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο, εξαιτίας τραυματισμού, ενώ δεν είχε αγωνιστεί ούτε κόντρα στην Αλβανία.

Τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ

Θυμίζεται ότι τη δεδομένη στιγμή η ΑΕΚ δεν βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο με το θέμα τραυματισμού του Κάιρινεν. Συγκεκριμένα, ο Ζούμπκοφ ταλαιπωρείται από τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός μέχρι και το τέλος του έτους, ενώ μένει να φανεί και η κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι.

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Με τον Πορτογάλο να περνάει πρόσφατα μία πνευμονία και τον Ανγκολέζο να μένει εκτός από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, λόγω ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού.

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