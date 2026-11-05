Γιατί οι πιθανές νίκες με Ρόμα και Γαλατάσαραϊ μπορεί να μη φτάσουν στην ΑΕΚ για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League - iefimerida.gr

Όλα όσα ανέφερε ο Ανδρέας Δημάτος σε ανάρτησή του για την ευρωπαϊκή συνέχεια της ΑΕΚ στο Champions League, μετά την ήττα της «Ένωσης» από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ τα έδωσε όλα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν αποδείχθηκε αρκετό, με την ομάδα του Μουρίνιο να φεύγει νικήτρια με 3-2 από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, η «Ένωση» παρέμεινε στους 3 βαθμούς, μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην League Phase του Champions League.

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Στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, η πρωταθλήτρια Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τις Κόμο και Ντόρτμουντ, ενώ υποδέχεται τις Ρόμα και Γαλατάσαραϊ. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως θα χρειαστεί υπέρβαση, προκειμένου να πανηγυρίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε τα νέα όρια βαθμών που διαμορφώνονται για τις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League, ώστε να ελπίζουν στην πρώτη 8αδα και πρώτη 24αδα, λόγω των λίγων ισοπαλιών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως για να είναι αρκετά σίγουρη - έστω και σε διαφορά τερμάτων - η κατάληψη μίας θέσης στην 24αδα, θα χρειαστούν 10 βαθμοί, καθώς ο αριθμός των ισοπαλιών είναι μικρότερος από τις δύο προηγούμενες σεζόν.

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Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου για την συνέχεια της ΑΕΚ στο Champions League

«Υπάρχει ένα ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο για την ΑΕΚ στην εφετινή τρίτη σεζόν του νέου φορματ του Champions League με τη League Phase! Ο αισθητά μικρότερος αριθμός ισοπαλιών στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές!» ανέφερε αρχικά στην τοποθέτησή του, για να συμπληρώσει.

«Μόλις 7 σε 72 ματς ενώ πέρσι στο ίδιο σημείο ήταν 16 και 10 την πρώτη σεζόν!



Είναι ένα στατιστικό στοιχείο που ενδεχομένως να ανεβάσει τα όρια της πρόκρισης αν και προς το παρόν επηρεάζει στις προσομοιώσεις μόνο τον απαιτούμενο αριθμό πόντων για το top-8!

Με 12 ομάδες στο +9 μετά από 4 αγωνιστικές (μακράν το υψηλότερο του νέου φορμάτ) ακόμα και οι 16 πόντοι μπορεί να μην αποδειχθούν αρκετοί για την απευθείας πρόκριση!



Για το top-24 οι 9 βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν αρκετοί έστω και στη διαφορά τερμάτων ενώ οι 10 αναμένεται ότι θα δίνουν πρόκριση σε ποσοστό 95%».