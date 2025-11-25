ΑΕΚ: Νέο συμβόλαιο ο Λάζαρος Ρότα -Μέχρι το 2030 - iefimerida.gr

Το νέο του τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ υπέγραψε ο Λάζαρος Ρότα, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη αλλά οι υπογραφές την επικύρωσαν. Ο Λάζαρος Ρότα θα είναι παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030, με τον διεθνή αμυντικό να αυξάνει σημαντικά τις αποδοχές του.

Αν και η ικανότητα του Ρότα στο επιθετικό τρίτο έχει αμφισβητηθεί αρκετές φορές, η συνεχής βελτίωσή του σε όλους τους τομείς και η ακούραστη αφοσίωση στο πλάνο του εκάστοτε προπονητή, τον έχουν καθιερώσει ως τον βασικό δεξιό μπακ της ΑΕΚ.