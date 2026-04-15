ΑΕΚ-Μπανταλόνα 72-67: Υπέταξε τους Ισπανούς στη «Sunel Arena» και έκλεισε θέση στο Final Four του BCL - iefimerida.gr

Θέση στο Final Four του BCL έκλεισε η ΑΕΚ, καθώς νίκησε την Μπανταλόνα για δεύτερη φορά στη «Sunel Arena» με 72-67.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξαν τεράστια ψυχικά αποθέματα και με τη συμπαράσταση του κόσμου τους έφτασαν στη μεγάλη ανατροπή, που τους έστειλε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός την οικοδέσποινα του Final Four.

Κορυφαίοι για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Μπάρτλεϊ, που είχε 16 πόντους, ο Γκρέι που μέτρησε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπράουν πρόσθεσε άλλους 11.

Για τους ηττημένους πάλεψαν ο Ρούμπιο με 17 πόντους και 8 ασίστ και ο Πάρκερ με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον, η «Ένωση» καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα μεγάλο εμπόδιο, καθώς στους «4» θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, Ουνικάχα Μάλαγα.

H AEK μπήκε φορτσάτη, αλλά η Μπανταλόνα δεν την άφησε να ξεφύγει

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με την κλασική της πεντάδα, έχοντας στο παρκέ τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Γκρέι και Φίζελ, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται αρκετά άστοχες στα πρώτα δύο λεπτά. Η Ένωση πήρε το πάνω χέρι στο σκορ από την αρχή χάρη στο εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκρέι και το τρίποντο του Μπάρτλεϊ για το 6-2, προτού ο Τζαμπάρι Πάρκερ με δύο προσωπικά καλάθια ισοφαρίσει στο 6-6 στο 4ο λεπτό.

Με σύμμαχο την εξαιρετική και ασφυκτική της πίεση, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κυριάρχησε απόλυτα στη συνέχεια της πρώτης περιόδου, οδηγώντας τους Ισπανούς σε λάθη και πολύ κακές επιθετικές επιλογές. Την ίδια ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» με ένα κρεσέντο πίσω από τα 6,75μ. και τα διαδοχικά τρίποντα των Φλιώνη, Γκρέι και Μπάρτλεϊ, έστειλαν τη διαφορά στο +9 (15-6) και λίγο αργότερα με τέσσερις πόντους του Μπάρτλεϊ στο +11 για το 19-8 στο 7'! Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Ρούμπιο έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 10-1 και μάζεψαν τη διαφορά στους 2 για το 20-18 του δεκαλέπτου.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμα, όμως με σερί 11-2 οι Ισπανοί πήραν κεφάλι

Μάλιστα, οι Καταλανοί με τρίποντο του Χαντ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου προσπέρασαν στο σκορ μετά το αρχικό 1-2. Παρ' όλα αυτά η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, αφού το απίθανο κάρφωμα του Μπράουν, το ντράιβ του Λεκαβίτσιους και το τετράποντο του Νάναλι έστειλαν τη διαφορά στο +7 και το 28-21 στο 12ο λεπτό!

Η Μπανταλόνα απάντησε με δύο δικά της τρίποντα (28-27) τρία λεπτά μετά, με τους Γκρέι και Νάναλι να δίνουν επιθετική «πνοή» στην Ένωση που είχε κολλήσει, διατηρώντας το «κιτρινόμαυρο» προβάδισμα για το 32-29 στο 16'.

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου το σύνολο του Σάκοτα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ισπανών, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ομάδα του Ντάνιελ Μιρέτ, με τους Ρούμπιο και Μπιργκάντερ βρήκε με σχετική άνεση τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι και όπως συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και εδώ, έκλεισε την περίοδο με επιμέρους σκορ 11-2, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 34-40.

Η Μπανταλόνα βρήκε ρυθμό, αλλά η «Ένωση» κατάφερε να μείνει σε απόσταση βολής

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με την ΑΕΚ να «χτυπά» στην αντίπαλη ρακέτα με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο, και την Μπανταλόνα με τα τρίποντα των Ρούμπιο, Πάρκερ και Χαντ για το υπέρ της 49-41 στο 24ο λεπτό.

Η είσοδος του Μπράουν στο παιχνίδι προσέφερε λύσεις στην Ένωση στο πίσω μέρος του παρκέ, τη στιγμή όπου μπροστά δυσκολευόταν αρκετά. Με τον Αμερικανό φόργουορντ να πετυχαίνει το πρώτο κιτρινόμαυρο τρίποντο μετά από το 11ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ροκάνισαν τη διαφορά στους 4 (47-51), με τους Κράαγκ και Χαντ να γράφουν το 55-48 στο 29'. Στο τελευταίο λεπτό, η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει μία-δύο καλές άμυνες και με το απίθανο alley oop κάρφωμα του Μπράουν μείωσε στο 50-55 της περιόδου.

Η πίεση της ΑΕΚ έφερε αποτέλεσμα στο τέλος και την έστειλε στο Final Four του BCL

Παρά το νέο κάρφωμα του Χαντ στις αρχές του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου, η ΑΕΚ κατάφερε με τα δίποντα των Μπάρτλεϊ και Μπράουν, αλλά και το πολύ δύσκολο τρίποντο του Κατσίβελη με step back να μειώσει στο καλάθι για το 57-59 στο 33ο λεπτό.

Και ενώ η SUNEL Arena… κόχλαζε, η Μπανταλόνα με ένα κάρφωμα του Πάρκερ και ένα καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ στο τρανζίσιον έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +6 (57-63) ένα λεπτό αργότερα.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν ασφυκτικά, ακόμη και αν έχαναν εύκολους πόντους από τη γραμμή των βολών. Κρατώντας χαμηλά στο σκορ την Μπανταλόνα, η ΑΕΚ με μεγάλα καλάθια των Γκρέι, Κατσίβελη και Γκρέι ισοφάρισε σε 65-65 στο 38', με τον Μπάρτλεϊ λίγο αργότερα να ευστοχεί σε ένα τεράστιο τρίποντο από την κορυφή, βάζοντας την ομάδα του μπροστά με 68-67 στα 71'' πριν από το φινάλε.

Στη συνέχεια, ο Νάναλι έβγαλε την άμυνα, προτού ο Κατσίβελης με ένα τεράστιο ντράιβ γράψει το 70-67 στα 32'' πριν από το τέλος. Με το γήπεδο να βράζει, ο Γκρέι έκλεψε την μπάλα από το Ρούμπιο και ο Νάναλι εν συνεχεία διαμόρφωσε το τελικό 72-67 από τη γραμμή των βολών.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67