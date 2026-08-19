ΑΕΚ, μεταγραφές: Στο «ραντάρ» ο Λυκογιάννης - Η περίπτωση που εξετάζει ο Ριμπάλτα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη για την αριστερή πλευρά της άμυνας, με τον 32χρονο Έλληνα να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση ποδοσφαιριστή για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο «ραντάρ» της είναι αυτή του Χαράλαμπου Λυκογιάννη, μετά και την αποχώρηση του Τζέιμς Πενράις για τη Ρέιντζερς.

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Ο 32χρονος Έλληνας αμυντικός είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπολόνια και αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μάλιστα, ο Λυκογιάννης είχε απασχολήσει την Ένωση και τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ριμπάλτα είχε εξετάσει την περίπτωσή του, ωστόσο τότε ο Ματίας Αλμέιδα δεν είχε δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Πλέον, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο, με την ΑΕΚ να αξιολογεί τα δεδομένα για την αριστερή πλευρά της άμυνάς της. Στα θετικά της περίπτωσης του Λυκογιάννη βρίσκεται το γεγονός ότι πρόκειται για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως αριστερός στόπερ.

Το προφίλ του Χαράλαμπου Λυκογιάννη

Ο Λυκογιάννης είναι μία περίπτωση που συνδυάζει εμπειρία, παραστάσεις υψηλού επιπέδου και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από έναν ρόλους στην άμυνα. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία, αποκτώντας σημαντική τακτική παιδεία μέσα από την πολυετή παρουσία του στη Serie A.

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Η φυσική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ, ωστόσο τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και το ύψος του (1,86 μ.) του επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί και ως αριστερός στόπερ, ιδιαίτερα σε σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Διαθέτει δυνατό αριστερό πόδι, μπορεί να απειλήσει από στατικές φάσεις και έχει καλή παρουσία στο ψηλό παιχνίδι.

Ο 32χρονος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Λεβαδειακό και Εργοτέλη. Το 2015 μετακόμισε στην Αυστρία για λογαριασμό της Στουρμ Γκρατς, με την οποία πραγματοποίησε 81 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε έξι γκολ.

Τον Ιανουάριο του 2018 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην Ιταλία για την Κάλιαρι. Εκεί κατέγραψε 109 συμμετοχές και πέντε γκολ, προτού το καλοκαίρι του 2022 συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια.

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Με την Μπολόνια πραγματοποίησε 70 συμμετοχές στη Serie A, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ, ενώ συνολικά στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει φτάσει τις 171 εμφανίσεις και τα εννέα τέρματα.