ΑΕΚ, μεταγραφές: Στην Αθήνα ο Αριάγκα -Περνάει ιατρικά και υπογράφει μέχρι το 2030 - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, με τον 28χρονο μέσο να βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, καθώς ο 28χρονος αμυντικός μέσος βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ένωση.

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Ο διεθνής από την Ονδούρα προσγειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το πρωί της Δευτέρας (17/8) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και στη συνέχεια η επίσημη ανακοίνωσή του από τους «κιτρινόμαυρους».

Το deal της ΑΕΚ με τη Λεβάντε

Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την αγορά του Αριάγκα αντί ενός ποσού που βρίσκεται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, με την ισπανική ομάδα να μην διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2030, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

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Τι προσθέτει ο Αριάγκα στην ΑΕΚ

Ο Αριάγκα είχε ξεχωρίσει στη μεταγραφική λίστα των Χαβιέ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που αναζητούσε η ΑΕΚ για τον άξονά της.

Με ύψος 1,91 μ., δύναμη και ένταση στις μονομαχίες, μπορεί να προσθέσει μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός αμυντικός προσφέρει στον Μάρκο Νίκολιτς μία επιπλέον λύση ενόψει της νέας σεζόν.