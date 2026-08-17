ΑΕΚ, μεταγραφές: Στην Αθήνα ο Αριάγκα -Περνάει ιατρικά και υπογράφει μέχρι το 2030 - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, με τον 28χρονο μέσο να βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, καθώς ο 28χρονος αμυντικός μέσος βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ένωση.
Ο διεθνής από την Ονδούρα προσγειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το πρωί της Δευτέρας (17/8) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και στη συνέχεια η επίσημη ανακοίνωσή του από τους «κιτρινόμαυρους».
Το deal της ΑΕΚ με τη Λεβάντε
Η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την αγορά του Αριάγκα αντί ενός ποσού που βρίσκεται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, με την ισπανική ομάδα να μην διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.
Από την πλευρά του, ο 28χρονος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2030, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
Τι προσθέτει ο Αριάγκα στην ΑΕΚ
Ο Αριάγκα είχε ξεχωρίσει στη μεταγραφική λίστα των Χαβιέ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που αναζητούσε η ΑΕΚ για τον άξονά της.
Με ύψος 1,91 μ., δύναμη και ένταση στις μονομαχίες, μπορεί να προσθέσει μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός αμυντικός προσφέρει στον Μάρκο Νίκολιτς μία επιπλέον λύση ενόψει της νέας σεζόν.
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