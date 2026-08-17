ΑΕΚ, μεταγραφές: «Βόμβα»... από το πουθενά με Ντέρικ Γουίλιαμς -Βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και τη SUNEL Arena! - iefimerida.gr

Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε υπό άκρα μυστικότητα με τον Ντέρικ Γουίλιαμς, με τον Αμερικανό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.

Μία μεγάλη μεταγραφική έκπληξη επιφύλασσε η ΑΕΚ το πρωί της Δευτέρας (17/8), καθώς έκανε δικό της τον Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και μάλιστα επισκέφθηκε τη SUNEL Arena, με την Ένωση να γνωστοποιεί τη συμφωνία μέσα από ανάρτησή της.

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Οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα για την απόκτησή του, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για δύο χρόνια, ενώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή η ΑΕΚ κατέβαλε buy out 100.000 δολαρίων στην ομάδα του στη Νότια Κορέα.

Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Γουίλιαμς για την ΑΕΚ

Ο Γουίλιαμς γνωρίζει καλά το ελληνικό μπάσκετ, καθώς τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Στην EuroLeague έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετρώντας συνολικά 160 συμμετοχές στη διοργάνωση.

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Το βιογραφικό του περιλαμβάνει φυσικά και σημαντική παρουσία στο NBA. Ο Γουίλιαμς είχε επιλεγεί στο Νο2 του Draft του 2011 και πραγματοποίησε 428 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας, μεταξύ άλλων, αγωνιστεί σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Σακραμέντο Κινγκς, Νιου Γιορκ Νικς, Μαϊάμι Χιτ και Κλίβελαντ Καβαλίερς.