ΑΕΚ, μεταγραφές: Κοντά σε συμφωνία για την παραχώρηση των Ελίασον και Πένραϊς - iefimerida.gr

Κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό των Νίκλας Ελίασον και Τζέιμς Πένραϊς σε Ιντερνασιονάλ και Ρέιντζερς αντίστοιχα βρίσκεται η ΑΕΚ.

Εκτός από τις μεταγραφές, κύριο ζητούμενο στην ΑΕΚ είναι η... αποσυμφόρηση του ρόστερ. Ο Νίκλας Ελίασον δείχνει να μην έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, αφού δεν αγωνίστηκε λεπτό στα δύο τελευταία φιλικά, κόντρα σε Σεντ Τρούιντεν και Athens Kallithea.

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Ο Σουηδός εξτρέμ φαίνεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από την πρωταθλήτρια Ελλάδας, αφού στην θέση του αγωνίζονται οι νεαποκτηθέντες Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και Λόβρο Μάγερ. Μάλιστα, ο Ελίασον μοιάζει πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Βραζιλία.

Όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Λούκας Ντίας, είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες ο Σουηδός να γίνει παίκτης της Ιντερνασιονάλ, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους», με τον ίδιο τον παίκτη να... πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η βραζιλιάνικη ομάδα προσφέρει στην ΑΕΚ 300 χιλιάδες ευρώ «ενοίκιο» για μονοετή δανεισμό, με την οψιόν αγοράς να τοποθετείται στα 2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα, προσθέτει πως η πληρωμή του «ενοικίου» θα γίνει σε τρεις δόσεις, ενώ εκείνη της ρήτρας αγοράς σε τέσσερις.

ΑΕΚ: Κοντά σε συμφωνία με την Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Πένραϊς

Εκτός από την περίπτωση του Ελίασον, η ΑΕΚ είναι θετική στην παραχώρηση του Τζέιμς Πένραϊς. Ο Σκωτσέζος μπακ ήρθε στην Ελλάδα για 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στο πλάνο του Νίκολιτς.

Παρ'όλα αυτά, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις με την φανέλα της Χαρτς τον καθιστούν ιδιαίτερα... καυτό όνομα στην αγορά της Σκωτίας. Η Ρέιντζερς είναι η ομάδα που έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική αυτή.

Οι «Τζερς» επιθυμούν την απόκτησή του με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, ενώ η Πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία της να παραχωρήσει τον παίκτη, ώστε να αναβαθμιστεί με προσθήκη στην θέση του αριστερού οπισθοφύλακα.