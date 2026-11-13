Η ΑΕΚ «κοιτάζει» τον Τζον Μικς για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ [βίντεο]

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΕΚ για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ βρίσκεται ο Τζον Μικς, ο οποίος ανήκει στην τουρκική Μερκεζεφέντι.

Εδώ και καιρό, είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγές, ώστε να διορθώσει τις αρχικές... ανορθογραφίες του φετινού ρόστερ. Μετά και τον τραυματισμό του Μπράουν, η ανάγκη έγινε ακόμα πιο επιτακτική, με τον Τζον Μικς να είναι ένας παίκτης που αρέσει στην «Ένωση».

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Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στην θέση «3», όμως μπορεί να βοηθήσει και στο «4». Αυτή τη στιγμή, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το buy-out που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη με την Μερκεζεφέντι.

Τα χαρακτηριστικά και τα νούμερα του Τζον Μικς που ενδιαφέρει την ΑΕΚ

Ο Τζον Μικς αγωνίζεται κυρίως ως small forward, όμως μπορεί να βοηθήσει και ως «τεσσάρι». Αποτελεί σημαντική απειλή από την περιφέρεια, αφού σουτάρει με άνεση από μακριά. Με το σουτ του να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του.

Την περσινή σεζόν φόρεσε την φανέλα της Γαλατάσαραϊ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται στην Μερκεζεφέντι, «μετρώντας» 18.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά παιχνίδι, με ποσοστό 41% πίσω από τη γραμμή των 6,75.