Φουλάρει για τον... πολυθεσίτη Κέρβιν Αριάγκα η ΑΕΚ! [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ φουλάρει για να κλείσει τον Κέρβιν Αριάγκα από τη Λεβάντε για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.

Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα δουλεύουν το τελευταίο διάστημα υποθέσεις με στόχο την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής για τη μεσαία της γραμμής.

Με τον Κέρβιν Αριάγκα να είναι ο εκλεκτός και τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη κίνηση, προκειμένου να προσθέσουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχουν οι μέσοι της στο ρόστερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον 28χρονο χαφ (ύψους 1.91μ.) της Λεβάντε και της Εθνικής Ονδούρας να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 και την ΑΕΚ να προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τους Ισπανούς, ώστε να τον κάνει δικό της.

Πρόκειται άλλωστε για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις, αφού πέραν από τον χώρο του κέντρου, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, κάτι που αρέσει στους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Μάλιστα, η «Ένωση» δεν παίζει μόνη της, αφού ο Αριάγκα έχει συγκεντρώσει πάνω του και τα βλέμματα της Θέλτα, με τον Ριμπάλτα να δουλεύει εδώ και μέρες την υπόθεση ώστε να φτάσει σε συμφωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα που έχει στο κάδρο η ΑΕΚ

Με τη φανέλα της Λεβάντε, ο Αριάγκα είχε μία πολύ γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 27 συμμετοχές στη La Liga, εκ των οποίων οι 16 ως βασικός. Την περασμένη σεζόν μέτρησε τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ

Ο 28χρονος έχει 45 συμμετοχές με την Εθνική του ομάδα, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Πλατένσε, προτού μετακομίσει στη Μαραθόν, στην πατρίδα του.

Τον Ιανουάριο του 2022 μετακόμισε στο MLS και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, για να κάνει το βήμα το 2024 στην Ευρώπη, παίζοντας με τη φανέλα της Παρτίζαν προτού μετακομίσει στην Ισπανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιανουάριο του 2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Segunda Division με τη φανέλα της Σαραγόσα και κέντρισε το ενδιαφέρον της Λεβάντε, που τον αγόρασε με 500.000 από την Παρτίζαν.