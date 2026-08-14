ΑΕΚ, μεταγραφές: Οριστική συμφωνία με Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Πένραϊς, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο - iefimerida.gr

Στην Σκωτία και τους Ρέιντζερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέιμς Πένραϊς, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει ότι οι Σκωτσέζοι συμφώνησαν σε όλα με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του.

Μετά τον Νίκλας Ελίασον, που θα συνεχίσει δανεικός στην Ιντερνασιονάλ, τελειώνει και η παραχώρηση του Τζέιμς Πένραϊς για την ΑΕΚ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν σε πλήρη συμφωνία για τον δανεισμό του Σκωτσέζου μπακ, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του.

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Τις τελευταίες ημέρες, η Πρωταθλήτρια Ελλάδας βρισκόταν σε συζητήσεις με τους «Τζερς» για την παραχώρηση του Πένραϊς. Όπως αναφέρει ο Ιταλός μεταγραφολόγος, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε, με τον Σκωτσέζο να επιστρέφει στην πατρίδα του, έναν χρόνο μετά την μετακίνησή του στην Ελλάδα.



Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Πένραϊς στους Ρέιντζερς και η ΑΕΚ... φουλάρει για αριστερό μπακ

Ο Πένραϊς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στους Ρέιντζερς, ενώ στην συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς. Παράλληλα, ο Ρομάνο αναφέρει πως οι ιατρικές εξετάσεις του παίκτη είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή (14/8).

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Η απόφαση για την απόκτηση παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνας ήταν ήδη ειλημμένη. Πλέον, όμως, η ΑΕΚ... φουλάρει, ώστε να έχει τον «εκλεκτό» το συντομότερο δυνατό. Θυμίζεται ότι η Ένωση κατέθεσε πρόταση στον Κόστιτς, με τον Σέρβο να επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αϊντχόφεν.

Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας έβγαλε το περασμένο καλοκαίρι 1,7 εκατομμύρια για να κάνει δικό της τον Πένραϊς από την Χαρτς. Ωστόσο, ο Σκωτσέζος μπακ δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του Μάρκο Νίκολιτς, με αποτέλεσμα να αποχωρεί μετά από έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα.