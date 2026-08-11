Στον... δρόμο της ΑΕΚ για τα «αστέρια» η Λέφσκι Σόφιας - Με Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Άντερλεχτ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Καϊράτ Αλμάτι, «ντούμπλαρε» τις νίκες της και πάει να... βρει την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Η Λέφσκι Σόφιας ήταν ξανά καλύτερη από την Καϊράτ Αλμάτι, «διπλασίασε» τις νίκες τις απέναντι στους Καζάκους και έκλεισε «θέση» στα playoffs του Champions League. Εκεί, την περιμένει η ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ένα... βήμα από την πρόκριση στην league phase των «αστεριών».

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Οι Βούλγαροι βρήκαν νωρίς το γκολ και κατάφεραν να απλοποιήσουν γρήγορα τα πράγματα. Στο 13ο λεπτό, ο Ρεϊνάλντο σκόραρε έπειτα από ωραία ατομική προσπάθεια και ασταθής απόκρουση του Αναρμπέκοφ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου στη Σόφια και η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα, το διήμερο 25-26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφεια.

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Με Καϊράτ Αλμάτι ο ΠΑΟΚ στο Europa League, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ

Το παιχνίδι αυτό είχε... διπλό ελληνικό ενδιαφέρον, με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τον αντίπαλό του στα playoffs του Europa League. Αυτή θα είναι η ηττημένη του «ζευγαριού», Καϊράτ Αλμάτι. Βέβαια, αυτό μπορεί να... περιμένει για τους «ασπρόμαυρους».

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ηττήθηκε με 1-0 στην «Τούμπα» από την Άντερλεχτ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι και καλείται να κάνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες, ώστε να προκριθεί στα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και να εξασφαλίσει το «μαξιλαράκι» της league phase του Conference League.

Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον νικητή του «ζευγαριού» Απόλλων Λεμεσού - Μπραν στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Θυμίζεται ότι οι Κύπριοι επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι χάρη στο γκολ του Όζμπολτ.