ΑΕΚ: Ραντεβού με την Ιστορία στη Μαδρίτη, πρώτη «μάχη» με Ράγιο Βαγιεκάνο - iefimerida.gr

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα.

Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, η ΑΕΚ συμμετέχει σε ευρωπαϊκό προημιτελικό, καθώς σήμερα, Μ. Πέμπτη (9/4, 19:45) αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Βαγέκας, προάστιο της Μαδρίτης, για το Conference League.

Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από όταν οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του (τότε) κυπελλού κυπελλούχων. Τότε που ο Νικολαΐδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4».

Μία φορά έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί (1977), όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA, σχεδόν μισό αιώνα πριν.

ΑΕΚ: Στόχος να ανατρέψει την παράδοση

Στο πρώτο ματς, η ΑΕΚ θα έχει απέναντί της και την παράδοση που τη θέλει να έχει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της στην Ισπανία, ενώ σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει του αγώνα που θα διευθύνει ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιάν.