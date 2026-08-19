 Η μέρα και η ώρα για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στα playoffs του Champions League - iefimerida.gr
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Η μέρα και η ώρα για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στα playoffs του Champions League

Η μέρα και η ώρα για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στα playoffs του Champions League
Φάση από το Λέφσκι - ΑΕΚ / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Η ΑΕΚ έφυγε χωρίς σκορ από τη Βουλγαρία, απέναντι στη Λέφσκι και η πρόκριση κρίνεται στη ρεβάνς της Allwyn Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» στοχεύουν στη μεγάλη επιστροφή τους στο Champions League, αυτήν τη φορά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Για να συμβεί αυτό, αρκεί μια νίκη στην ΑΕΚ, με οποιοδήποτε σκορ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς της Allwyn Arena.

Στις 26 Αυγούστου η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθούν τους Βούλγαρους μαζί με τη βοήθεια του κόσμου τους, την ερχόμενη Τετάρτη (26/8), με στόχο τη σπουδαία πρόκριση.

Με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 22:00, στις 26 Αυγούστου και το παιχνίδι να μεταδίδεται τόσο από την Cosmote TV, όσο και από το MEGA.

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