Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ΑΕΚ - Λεβαδειακός ο Φέλιξ Μπριχ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Φέλιξ Μπριχ δίνει το «παρών» στην «Allwyn Arena», με τον Γερμανό διαιτητή να παρακολουθεί από κοντά τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Λεβαδειακό.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 10η αγωνιστική της Super League, με μία γνώριμη φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής διαιτησίας να βρίσκεται στην «Allwyn Arena». Ο λόγος για τον Φέλιξ Μπριχ, με τον Γερμανό ρέφερι να παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας και τους Βοιωτούς.

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Ο Γερμανός ρέφερι έχει διευθύνει αρκετά ντέρμπι των ελληνικών γηπέδων και έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην διαιτησία, αφού ήταν elite και ένας από τους κορυφαίους ρέφερι διεθνώς.

Ο Φέλιξ Μπριχ αποσύρθηκε τον Μάιο του 2025 από την ενεργό δράση

Ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Μπριχ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Μάιο του 2025, ολοκληρώνοντας μια τεράστια διαιτητική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, «κρέμασε» τη σφυρίχτρα του τον Μάιο του 2025, σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από έναν εντυπωσιακό αριθμό ρεκόρ με 358 αγώνες στην Bundesliga (περισσότερους από κάθε άλλον διαιτητή στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος).